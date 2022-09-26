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Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии - РИА Новости, 26.09.2022
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Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии
Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии - РИА Новости, 26.09.2022
Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии
Работники, призванные по частичной мобилизации, получают статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту, заявила... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:37
2022-09-26T10:48
общество
россия
частичная мобилизация в россии
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Работники, призванные по частичной мобилизации, получают статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту", - сказала Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Она добавила, что также любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства РФ распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября. При этом все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, татьяна голикова
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Татьяна Голикова
10:37 26.09.2022 (обновлено: 10:48 26.09.2022)
 
Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии

Вице-премьер Голикова: мобилизованные получат все гарантии, которые имеют контрактники

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан при частичной мобилизации
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан при частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан при частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Работники, призванные по частичной мобилизации, получают статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту", - сказала Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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Она добавила, что также любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства РФ распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября. При этом все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииТатьяна Голикова
 
 
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