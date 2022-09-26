https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819443331.html

Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии

Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии - РИА Новости, 26.09.2022

Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии

Работники, призванные по частичной мобилизации, получают статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту, заявила... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:37

2022-09-26T10:37

2022-09-26T10:48

общество

россия

частичная мобилизация в россии

татьяна голикова

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Работники, призванные по частичной мобилизации, получают статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту", - сказала Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Она добавила, что также любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства РФ распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября. При этом все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, частичная мобилизация в россии, татьяна голикова