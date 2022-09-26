10:37 26.09.2022 (обновлено: 10:48 26.09.2022)
Голикова: мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии
Вице-премьер Голикова: мобилизованные получат все гарантии, которые имеют контрактники
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан при частичной мобилизации
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан при частичной мобилизации. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Работники, призванные по частичной мобилизации, получают статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту", - сказала Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Она добавила, что также любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства РФ распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября. При этом все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.