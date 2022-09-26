https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819436037.html
Магаданский омбудсмен рассмотрит около 300 жалоб на незаконную мобилизацию
Магаданский омбудсмен рассмотрит около 300 жалоб на незаконную мобилизацию - РИА Новости, 26.09.2022
Магаданский омбудсмен рассмотрит около 300 жалоб на незаконную мобилизацию
Около 300 жалоб на нарушения при частичной мобилизации поступило от жителей Магаданской области омбудсмену региона, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:15
2022-09-26T10:15
2022-09-26T10:15
специальная военная операция на украине
общество
магаданская область
сергей носов
частичная мобилизация в россии
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МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Около 300 жалоб на нарушения при частичной мобилизации поступило от жителей Магаданской области омбудсмену региона, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека Магаданской области Олег Михайлюк.Губернатор Магаданской области Сергей Носов ранее заявил, что к частичной мобилизации в регионе нужно подходить с учетом особенностей северной территории, где во многих отраслях экономики не хватает сотрудников."К нам поступило около 300 жалоб. Конечно, много жалоб от тех, кто просто не знает законодательства, но подлежит призыву. Но есть и действительные случаи нарушений. У некоторых неполных семей мобилизованный гражданин является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка или даже двух и более детей. В настоящее время эти дети находятся у родственников, даже у знакомых. Такие граждане тоже подлежат отсрочки от мобилизации. Они также вернутся домой", - рассказал Михайлюк.Он добавил, что всех, кого мобилизовали, невзирая на преклонный возраст и серьезные заболевания, вернут домой. С каждым таким случаем сейчас разбираются.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, сергей носов, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Магаданская область, Сергей Носов, Частичная мобилизация в России
Магаданский омбудсмен рассмотрит около 300 жалоб на незаконную мобилизацию
Магаданский омбудсмен Михайлюк рассмотрит около 300 жалоб на нарушения при мобилизации
МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Около 300 жалоб на нарушения при частичной мобилизации поступило от жителей Магаданской области омбудсмену региона, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека Магаданской области Олег Михайлюк.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов ранее заявил, что к частичной мобилизации в регионе нужно подходить с учетом особенностей северной территории, где во многих отраслях экономики не хватает сотрудников.
"К нам поступило около 300 жалоб. Конечно, много жалоб от тех, кто просто не знает законодательства, но подлежит призыву. Но есть и действительные случаи нарушений. У некоторых неполных семей мобилизованный гражданин является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка или даже двух и более детей. В настоящее время эти дети находятся у родственников, даже у знакомых. Такие граждане тоже подлежат отсрочки от мобилизации. Они также вернутся домой", - рассказал Михайлюк.
Он добавил, что всех, кого мобилизовали, невзирая на преклонный возраст и серьезные заболевания, вернут домой. С каждым таким случаем сейчас разбираются.