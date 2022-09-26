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Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу - РИА Новости, 26.09.2022
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Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу
Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу - РИА Новости, 26.09.2022
Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу
Минпросвещения России по поручению министра просвещения Сергея Кравцова направит в Ижевск группу от федерального министерства, работа ведется в тесном... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:52
2022-09-26T11:19
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минпросвещения России по поручению министра просвещения Сергея Кравцова направит в Ижевск группу от федерального министерства, работа ведется в тесном взаимодействии с федеральными органами, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.Ранее стало известно, что в школе №88 Ижевска открыта стрельба. На месте работают спецслужбы."По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в регион оперативно направлена группа от федерального министерства. Министр образования и науки Удмуртской Республики уже находится на месте происшествия. Работа ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819447728.html
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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, стрельба в школе в ижевске
Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов, Стрельба в школе в Ижевске
10:52 26.09.2022 (обновлено: 11:19 26.09.2022)
 
Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу

Минпросвещения направит в Ижевск группу по поручению Кравцова

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минпросвещения России по поручению министра просвещения Сергея Кравцова направит в Ижевск группу от федерального министерства, работа ведется в тесном взаимодействии с федеральными органами, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
Ранее стало известно, что в школе №88 Ижевска открыта стрельба. На месте работают спецслужбы.
"По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в регион оперативно направлена группа от федерального министерства. Министр образования и науки Удмуртской Республики уже находится на месте происшествия. Работа ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Школа №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:51
МВД получило сообщение о стрельбе в ижевской школе
 
ИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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