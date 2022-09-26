https://ria.ru/20220926/minprosvescheniya-1819447851.html

Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу

Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу - РИА Новости, 26.09.2022

Кравцов поручил направить в Ижевск рабочую группу

Минпросвещения России по поручению министра просвещения Сергея Кравцова направит в Ижевск группу от федерального министерства, работа ведется в тесном... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:52

2022-09-26T10:52

2022-09-26T11:19

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

стрельба в школе в ижевске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593156755_0:152:3138:1917_1920x0_80_0_0_e58f0a8a1ae60405119f1bc61cb89756.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минпросвещения России по поручению министра просвещения Сергея Кравцова направит в Ижевск группу от федерального министерства, работа ведется в тесном взаимодействии с федеральными органами, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.Ранее стало известно, что в школе №88 Ижевска открыта стрельба. На месте работают спецслужбы."По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в регион оперативно направлена группа от федерального министерства. Министр образования и науки Удмуртской Республики уже находится на месте происшествия. Работа ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819447728.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ижевск, удмуртская республика (удмуртия), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, стрельба в школе в ижевске