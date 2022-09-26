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МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24 - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/minoborony-1819430876.html
МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24
МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24 - РИА Новости, 26.09.2022
МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24
Минобороны РФ опубликовало в понедельник видеозапись с боевыми вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:41
2022-09-26T11:25
специальная военная операция на украине
россия
ми-28
ми-24
ми-28нм
украина
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в понедельник видеозапись с боевыми вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24.В ролике, в частности, демонстрируются кадры с головки самонаведения авиационной ракеты класса "воздух - поверхность", выпущенной с Ми-28. Боеприпас с высокой точностью поражает украинскую БМП, переезжавшую по мосту через реку. Удар второй ракетой следует по тому же мосту, на кадрах видно подбитую первой ракетой боевую машину.В ролике, предположительно, демонстрируется применение с Ми-28 новейших легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие 305".Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, в рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты "305". Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ.
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Кадры использования предположительно новейших управляемых ракет "Изделие 305"
Минобороны показало удары российских вертолетов по украинской технике. Ми-28 в кадре, предположительно, демонстрирует применение новейших легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие 305".
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россия, ми-28, ми-24, ми-28нм, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-28, Ми-24, Ми-28НМ, Украина, Безопасность
09:41 26.09.2022 (обновлено: 11:25 26.09.2022)
 
МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24

Минобороны опубликовало видеозапись с боевыми вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в понедельник видеозапись с боевыми вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24.
В ролике, в частности, демонстрируются кадры с головки самонаведения авиационной ракеты класса "воздух - поверхность", выпущенной с Ми-28. Боеприпас с высокой точностью поражает украинскую БМП, переезжавшую по мосту через реку. Удар второй ракетой следует по тому же мосту, на кадрах видно подбитую первой ракетой боевую машину.
В ролике, предположительно, демонстрируется применение с Ми-28 новейших легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие 305".
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, в рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты "305". Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ.
Кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 10:18Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМи-28Ми-24Ми-28НМУкраинаБезопасность
 
 
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