https://ria.ru/20220926/minoborony-1819430876.html

МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24

МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24 - РИА Новости, 26.09.2022

МО России показало кадры с боевыми вылетами Ми-28 и Ми-24

Минобороны РФ опубликовало в понедельник видеозапись с боевыми вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:41

2022-09-26T09:41

2022-09-26T11:25

специальная военная операция на украине

россия

ми-28

ми-24

ми-28нм

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безопасность

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в понедельник видеозапись с боевыми вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24.В ролике, в частности, демонстрируются кадры с головки самонаведения авиационной ракеты класса "воздух - поверхность", выпущенной с Ми-28. Боеприпас с высокой точностью поражает украинскую БМП, переезжавшую по мосту через реку. Удар второй ракетой следует по тому же мосту, на кадрах видно подбитую первой ракетой боевую машину.В ролике, предположительно, демонстрируется применение с Ми-28 новейших легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие 305".Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, в рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты "305". Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ.

https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817777518.html

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Кадры использования предположительно новейших управляемых ракет "Изделие 305" Минобороны показало удары российских вертолетов по украинской технике. Ми-28 в кадре, предположительно, демонстрирует применение новейших легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие 305". 2022-09-26T09:41 true PT0M54S

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россия, ми-28, ми-24, ми-28нм, украина, безопасность