https://ria.ru/20220926/makedoniya-1819601326.html
В македонском МИД заявили о непризнании итогов референдума в Донбассе
В македонском МИД заявили о непризнании итогов референдума в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
В македонском МИД заявили о непризнании итогов референдума в Донбассе
Власти Северной Македонии не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава МИД Буяр Османи. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:35
2022-09-26T17:35
2022-09-26T17:38
в мире
россия
луганская народная республика
херсонская область
нато
северная македония
референдум в донбассе
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Власти Северной Македонии не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава МИД Буяр Османи."Мы не признаем никакие референдумы, а также результаты таких референдумов", - заявил министр иностранных дел на брифинге в Скопье в понедельник.При этом он выразил "удивление" тем, что 25% македонских граждан считают действия России на Украине оправданными. По его мнению, "это противоречит национальным и государственным интересам нашей страны".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774781306.html
https://ria.ru/20220926/referendum-1819459604.html
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в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область , нато, северная македония, референдум в донбассе
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , НАТО, Северная Македония, Референдум в Донбассе
17:35 26.09.2022 (обновлено: 17:38 26.09.2022)
В македонском МИД заявили о непризнании итогов референдума в Донбассе
МИД Северной Македонии заявил о том, что не признает итоги референдума в Донбассе