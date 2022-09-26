https://ria.ru/20220926/lukashenko-1819565895.html
Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе
Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в ижевской школе. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:04
2022-09-26T16:04
2022-09-26T16:04
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
россия
происшествия
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в ижевской школе.Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова безмерного сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, россия, происшествия
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Россия, Происшествия
Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе
Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе