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Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
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Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе
Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в ижевской школе. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:04
2022-09-26T16:04
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
россия
происшествия
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в ижевской школе.Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова безмерного сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, россия, происшествия
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Россия, Происшествия
16:04 26.09.2022
 
Лукашенко выразил соболезнования Путину после трагедии в ижевской школе

Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в ижевской школе.
"В Беларуси с глубокой печалью восприняли страшную трагедию в ижевской школе, повлекшую человеческие жертвы. Нестерпимой болью в наших сердцах отозвалось известие о гибели невинных детей, чьи жизни прервались, едва начавшись", - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова безмерного сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияИжевскСтрельба в школе в ИжевскеРоссияПроисшествия
 
 
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