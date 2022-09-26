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В правительстве поддержали законопроект об ЛГБТ-пропаганде, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.09.2022
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В правительстве поддержали законопроект об ЛГБТ-пропаганде, заявил Хинштейн
В правительстве поддержали законопроект об ЛГБТ-пропаганде, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.09.2022
В правительстве поддержали законопроект об ЛГБТ-пропаганде, заявил Хинштейн
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил его автор глава комитета ГД по РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:21
2022-09-26T15:21
общество
александр хинштейн
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил его автор глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн."Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.О проекте законаРанее Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить, изъяв из нее уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Таким образом, авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.Сами штрафы предлагается кратко увеличить. Ответственность за пропаганду ЛГБТ составит до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц. Если такая информация распространялась через интернет, штрафы составят до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юрлиц.Отдельно штрафы предусматриваются за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Их предлагается установить на уровне до 200 тысяч рублей для граждан и до двух миллионов рублей для юрлиц. Те же деяния, но с использованием интернета или СМИ предусматривают штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юрлиц.Также в КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии. Гражданам за такие деяния будет грозить штраф до 800 тысяч рублей, юрлицам - до 10 миллионов.
https://ria.ru/20220811/tanets-1808836209.html
https://rsport.ria.ru/20220924/tadich-1819221926.html
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общество, александр хинштейн, госдума рф, технологии
Общество, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Технологии
15:21 26.09.2022
 
В правительстве поддержали законопроект об ЛГБТ-пропаганде, заявил Хинштейн

Депутат Хинштейн: в правительстве поддержали законопроект об ЛГБТ-пропаганде

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил его автор глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

О проекте закона

Ранее Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
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Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить, изъяв из нее уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Таким образом, авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.
Сами штрафы предлагается кратко увеличить. Ответственность за пропаганду ЛГБТ составит до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц. Если такая информация распространялась через интернет, штрафы составят до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юрлиц.
Отдельно штрафы предусматриваются за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Их предлагается установить на уровне до 200 тысяч рублей для граждан и до двух миллионов рублей для юрлиц. Те же деяния, но с использованием интернета или СМИ предусматривают штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юрлиц.
Также в КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии. Гражданам за такие деяния будет грозить штраф до 800 тысяч рублей, юрлицам - до 10 миллионов.
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