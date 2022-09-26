https://ria.ru/20220926/kvadrokopter-1819655565.html

Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"

Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка" - РИА Новости, 26.09.2022

Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен подбитый в ходе специальной военной операции квадрокоптер с надписью РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:25

2022-09-26T21:25

2022-09-26T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

россия

украина

донбасс

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 26 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен подбитый в ходе специальной военной операции квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"."На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: "Привет из Нью-Йорка". Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует, и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись. Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: "Каков привет, таков и ответ". Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…", - написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220924/rezervisty-1819110469.html

россия

украина

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рамзан кадыров, россия, украина, донбасс, сша