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Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка" - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/kvadrokopter-1819655565.html
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка" - РИА Новости, 26.09.2022
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен подбитый в ходе специальной военной операции квадрокоптер с надписью РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:25
2022-09-26T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
россия
украина
донбасс
сша
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ГРОЗНЫЙ, 26 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен подбитый в ходе специальной военной операции квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"."На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: "Привет из Нью-Йорка". Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует, и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись. Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: "Каков привет, таков и ответ". Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…", - написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, рамзан кадыров, россия, украина, донбасс, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Донбасс, США
21:25 26.09.2022
 
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"

Кадыров показал подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен подбитый в ходе специальной военной операции квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка".
"На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: "Привет из Нью-Йорка". Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует, и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись. Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: "Каков привет, таков и ответ". Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…", - написал Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
24 сентября, 08:02В России
"Этим и сильны". Кадыров напомнил "невнимательному" Западу о ресурсах РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровРоссияУкраинаДонбассСША
 
 
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