https://ria.ru/20220926/kvadrokopter-1819655565.html
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка" - РИА Новости, 26.09.2022
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен подбитый в ходе специальной военной операции квадрокоптер с надписью РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:25
2022-09-26T21:25
2022-09-26T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
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сша
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ГРОЗНЫЙ, 26 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен подбитый в ходе специальной военной операции квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"."На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: "Привет из Нью-Йорка". Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует, и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись. Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: "Каков привет, таков и ответ". Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…", - написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220924/rezervisty-1819110469.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Донбасс, США
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"
Кадыров показал подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"