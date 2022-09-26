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Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
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Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации
Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации
Все критерии призыва в рамках частичной мобилизации следует выполнять в Красноярском крае неукоснительно, без кампанейщины, заявил губернатор Александр Усс в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:07
2022-09-26T14:07
красноярский край
александр усс
частичная мобилизация в россии
россия
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КРАСНОЯРСК, 26 сен - РИА Новости. Все критерии призыва в рамках частичной мобилизации следует выполнять в Красноярском крае неукоснительно, без кампанейщины, заявил губернатор Александр Усс в своем Telegram-канале."На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом президента РФ и министерством обороны. В этом деле не должно быть кампанейщины. Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход", - говорится в сообщении.Он отметил, что необходимо оказывать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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красноярский край, александр усс, частичная мобилизация в россии, россия
Красноярский край, Александр Усс, Частичная мобилизация в России, Россия
14:07 26.09.2022
 

Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 сен - РИА Новости. Все критерии призыва в рамках частичной мобилизации следует выполнять в Красноярском крае неукоснительно, без кампанейщины, заявил губернатор Александр Усс в своем Telegram-канале.
"На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом президента РФ и министерством обороны. В этом деле не должно быть кампанейщины. Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход", - говорится в сообщении.
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Он отметил, что необходимо оказывать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Красноярский крайАлександр УссЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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