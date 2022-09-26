https://ria.ru/20220926/kriterii-1819520771.html

Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации

Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

Губернатор Усс призвал неукоснительно соблюдать критерии мобилизации

Все критерии призыва в рамках частичной мобилизации следует выполнять в Красноярском крае неукоснительно, без кампанейщины, заявил губернатор Александр Усс в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:07

2022-09-26T14:07

2022-09-26T14:07

красноярский край

александр усс

частичная мобилизация в россии

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 сен - РИА Новости. Все критерии призыва в рамках частичной мобилизации следует выполнять в Красноярском крае неукоснительно, без кампанейщины, заявил губернатор Александр Усс в своем Telegram-канале."На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом президента РФ и министерством обороны. В этом деле не должно быть кампанейщины. Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход", - говорится в сообщении.Он отметил, что необходимо оказывать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220914/tuva-1816666669.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, александр усс, частичная мобилизация в россии, россия