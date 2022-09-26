https://ria.ru/20220926/krasnopolskiy-1819483896.html

Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября

Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября - РИА Новости, 26.09.2022

Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября

Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября в Центральном доме кинематографистов в Москве в 12.00, сообщается на официальном сайте Союза... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:49

2022-09-26T12:49

2022-09-26T12:49

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября в Центральном доме кинематографистов в Москве в 12.00, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.Его похоронят на Троекуровском кладбище.Краснопольский умер 23 сентября на 90-м году жизни.Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа под руководством Ильи Копалина. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем, в 1964 году, перешел на киностудию "Мосфильм".Краснопольский снял много фильмов и телевизионных сериалов совместно с режиссером Валерием Усковым, в частности, "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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