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Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220926/krasnopolskiy-1819483896.html
Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября
Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября - РИА Новости, 26.09.2022
Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября
Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября в Центральном доме кинематографистов в Москве в 12.00, сообщается на официальном сайте Союза... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:49
2022-09-26T12:49
культура
новости культуры
владимир краснопольский
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вгик
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября в Центральном доме кинематографистов в Москве в 12.00, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.Его похоронят на Троекуровском кладбище.Краснопольский умер 23 сентября на 90-м году жизни.Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа под руководством Ильи Копалина. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем, в 1964 году, перешел на киностудию "Мосфильм".Краснопольский снял много фильмов и телевизионных сериалов совместно с режиссером Валерием Усковым, в частности, "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".
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новости культуры, владимир краснопольский, валерий усков, москва, россия, вгик, свердловская киностудия, мосфильм, знаменитости, звезды, дом кино
Культура, Новости культуры, Владимир Краснопольский, Валерий Усков, Москва, Россия, ВГИК, Свердловская киностудия, Мосфильм, Знаменитости, звезды, Дом кино
12:49 26.09.2022
 
Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября

Прощание с режиссером Краснопольским состоится 27 сентября в Доме кинематографистов

© Фото : Союз кинематографистов РоссииСоветский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский
Советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Союз кинематографистов России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Прощание с Владимиром Краснопольским состоится 27 сентября в Центральном доме кинематографистов в Москве в 12.00, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.
Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Краснопольский умер 23 сентября на 90-м году жизни.
Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа под руководством Ильи Копалина. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем, в 1964 году, перешел на киностудию "Мосфильм".
Краснопольский снял много фильмов и телевизионных сериалов совместно с режиссером Валерием Усковым, в частности, "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".
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КультураНовости культурыВладимир КраснопольскийВалерий УсковМоскваРоссияВГИКСвердловская киностудияМосфильмЗнаменитостизвездыДом кино
 
 
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