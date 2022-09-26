https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819461183.html

В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022

В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19

Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 85 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:34

2022-09-26T11:34

2022-09-26T11:35

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 85 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1526 человек, на 21,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 55 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,0%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в шести более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 234,7 и снизился на 7,23%. Рост заболеваемости отмечен в 38 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 46 регионах страны."Наибольшее снижение зафиксировано в Иркутской области на 56,5, Еврейской автономной области на 46,9, Калужской области на 34,9 и Севастополе на 19,2%", — добавили в штабе.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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