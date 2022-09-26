https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819461183.html
В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022
В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19
Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 85 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:34
2022-09-26T11:34
2022-09-26T11:35
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 85 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1526 человек, на 21,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 55 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,0%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в шести более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 234,7 и снизился на 7,23%. Рост заболеваемости отмечен в 38 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 46 регионах страны."Наибольшее снижение зафиксировано в Иркутской области на 56,5, Еврейской автономной области на 46,9, Калужской области на 34,9 и Севастополе на 19,2%", — добавили в штабе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:34 26.09.2022 (обновлено: 11:35 26.09.2022)
В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 40 188 новых случаев COVID-19, умерли 85 человек
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 85 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1526 человек, на 21,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 55 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах.
"Выздоровело за сутки 44 257 человек, или на 3,6% меньше в сравнении с 25 сентября 2022 года. Выявлено 40 188 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 85 человек", — говорится сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,0%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в шести более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 234,7 и снизился на 7,23%. Рост заболеваемости отмечен в 38 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 46 регионах страны.
"Наибольшее снижение зафиксировано в Иркутской области на 56,5, Еврейской автономной области на 46,9, Калужской области на 34,9 и Севастополе на 19,2%", — добавили в штабе.