https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819453868.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России - РИА Новости, 26.09.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России
Рост заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю отмечался в 34 регионах, в 46 наблюдается снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:11
2022-09-26T11:11
2022-09-26T11:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю отмечался в 34 регионах, в 46 наблюдается снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Прошедшая неделя показала рост заболеваемости только в 34 регионах РФ. Без значимой динамики - пять регионов. Снижается заболеваемость в 46 регионах",- сказала Попова на международном симпозиуме Yersinia.
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
11:11 26.09.2022 (обновлено: 11:12 26.09.2022)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России
Глава Роспотребнадзора Попова: в 34 регионах России растет заболеваемость коронавирусом