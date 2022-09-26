https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819453868.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России - РИА Новости, 26.09.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России

Рост заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю отмечался в 34 регионах, в 46 наблюдается снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:11

2022-09-26T11:11

2022-09-26T11:12

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю отмечался в 34 регионах, в 46 наблюдается снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Прошедшая неделя показала рост заболеваемости только в 34 регионах РФ. Без значимой динамики - пять регионов. Снижается заболеваемость в 46 регионах",- сказала Попова на международном симпозиуме Yersinia.

https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии