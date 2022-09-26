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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России - РИА Новости, 26.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819453868.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России - РИА Новости, 26.09.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России
Рост заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю отмечался в 34 регионах, в 46 наблюдается снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:11
2022-09-26T11:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю отмечался в 34 регионах, в 46 наблюдается снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Прошедшая неделя показала рост заболеваемости только в 34 регионах РФ. Без значимой динамики - пять регионов. Снижается заболеваемость в 46 регионах",- сказала Попова на международном симпозиуме Yersinia.
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
11:11 26.09.2022 (обновлено: 11:12 26.09.2022)
 
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России

Глава Роспотребнадзора Попова: в 34 регионах России растет заболеваемость коронавирусом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю отмечался в 34 регионах, в 46 наблюдается снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Прошедшая неделя показала рост заболеваемости только в 34 регионах РФ. Без значимой динамики - пять регионов. Снижается заболеваемость в 46 регионах",- сказала Попова на международном симпозиуме Yersinia.
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 17:53Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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