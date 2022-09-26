Рейтинг@Mail.ru
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819452764.html
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова - РИА Новости, 26.09.2022
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова
Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, небольшой подъем удалось преодолеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:09
2022-09-26T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418375_0:219:3116:1972_1920x0_80_0_0_29a1b6af301d0be25a84a2a83200780d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, небольшой подъем удалось преодолеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов и сегодня уверенно наблюдаем за тенденций к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ",- сказала Попова на международном симпозиуме "Yersinia".Она отметила, что сейчас удаётся сохранить не только здоровье и эпидемиологическое благополучие населения, но и ритм экономической и социальной жизни.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418375_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_db8a2005a757c5e3710349df03aa6a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:09 26.09.2022
 
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова

Попова заявила, что небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в России удалось преодолеть

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, небольшой подъем удалось преодолеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов и сегодня уверенно наблюдаем за тенденций к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ",- сказала Попова на международном симпозиуме "Yersinia".
Она отметила, что сейчас удаётся сохранить не только здоровье и эпидемиологическое благополучие населения, но и ритм экономической и социальной жизни.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала