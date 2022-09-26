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Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова - РИА Новости, 26.09.2022
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова
Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, небольшой подъем удалось преодолеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:09
2022-09-26T11:09
2022-09-26T11:09
распространение коронавируса
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анна попова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, небольшой подъем удалось преодолеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов и сегодня уверенно наблюдаем за тенденций к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ",- сказала Попова на международном симпозиуме "Yersinia".Она отметила, что сейчас удаётся сохранить не только здоровье и эпидемиологическое благополучие населения, но и ритм экономической и социальной жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова
Попова заявила, что небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в России удалось преодолеть