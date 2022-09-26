https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819452764.html

Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова

Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова - РИА Новости, 26.09.2022

Небольшой подъем заболеваемости COVID-19 удалось преодолеть, заявила Попова

Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, небольшой подъем удалось преодолеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:09

2022-09-26T11:09

2022-09-26T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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анна попова

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, небольшой подъем удалось преодолеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов и сегодня уверенно наблюдаем за тенденций к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ",- сказала Попова на международном симпозиуме "Yersinia".Она отметила, что сейчас удаётся сохранить не только здоровье и эпидемиологическое благополучие населения, но и ритм экономической и социальной жизни.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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