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Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 26.09.2022
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Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД
Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 26.09.2022
Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД
Контакты США и РФ через послов наверняка не будут столь интенсивными, как ранее, но каналы коммуникации должны работать, на обострение РФ идти не будет, заявил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:00
2022-09-26T15:00
сергей рябков
россия
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Контакты США и РФ через послов наверняка не будут столь интенсивными, как ранее, но каналы коммуникации должны работать, на обострение РФ идти не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты послов в обеих столицах сейчас не настолько, наверное, будут интенсивными, как на прежних этапах нашего диалога с Вашингтоном, но это следствие объективных происходящих процессов. Мы считаем, что каналы коммуникации должны, безусловно, работать. Мы никогда не идем на обострение", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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сергей рябков, россия, сша, вашингтон (штат)
Сергей Рябков, Россия, США, Вашингтон (штат)
15:00 26.09.2022
 
Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Рябков: контакты США и России через послов не будут интенсивными, как ранее

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Контакты США и РФ через послов наверняка не будут столь интенсивными, как ранее, но каналы коммуникации должны работать, на обострение РФ идти не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты послов в обеих столицах сейчас не настолько, наверное, будут интенсивными, как на прежних этапах нашего диалога с Вашингтоном, но это следствие объективных происходящих процессов. Мы считаем, что каналы коммуникации должны, безусловно, работать. Мы никогда не идем на обострение", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:22
В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США
 
Сергей РябковРоссияСШАВашингтон (штат)
 
 
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