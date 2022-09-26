https://ria.ru/20220926/kontakty-1819540935.html

Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД

Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 26.09.2022

Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД

Контакты США и РФ через послов наверняка не будут столь интенсивными, как ранее, но каналы коммуникации должны работать, на обострение РФ идти не будет, заявил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:00

2022-09-26T15:00

2022-09-26T15:00

сергей рябков

россия

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Контакты США и РФ через послов наверняка не будут столь интенсивными, как ранее, но каналы коммуникации должны работать, на обострение РФ идти не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты послов в обеих столицах сейчас не настолько, наверное, будут интенсивными, как на прежних этапах нашего диалога с Вашингтоном, но это следствие объективных происходящих процессов. Мы считаем, что каналы коммуникации должны, безусловно, работать. Мы никогда не идем на обострение", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20220926/ssha-1819506053.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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2022

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сергей рябков, россия, сша, вашингтон (штат)