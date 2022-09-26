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Директор омской турфирмы получил срок за обман клиентов - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220926/koloniya-1819549777.html
Директор омской турфирмы получил срок за обман клиентов
Директор омской турфирмы получил срок за обман клиентов - РИА Новости, 26.09.2022
Директор омской турфирмы получил срок за обман клиентов
Суд приговорил директора омского турагентства к полутора годам колонии за обман 18 клиентов на 1,2 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:23
2022-09-26T16:23
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ОМСК, 26 сен — РИА Новости. Суд приговорил директора омского турагентства к полутора годам колонии за обман 18 клиентов на 1,2 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры."Куйбышевский районный суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших на общую сумму более 500 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Приговор в законную силу пока не вступил.Как пояснил РИА Новости источник в УМВД РФ по Омской области, речь идет о фирме "Юджин тур" и ее руководителе, 43-летнем Евгении Вилачеве.По данным прокуратуры, Вилачев получил от 18 клиентов денежные средства на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, однако на счета бронирования их не внес, оплаченные услуги не оказал. Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".Вину в совершения преступления обвиняемый не признал, при этом частично возместил клиентам причиненный ущерб.
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россия, происшествия, омск, туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Россия, Происшествия, Омск, Туризм, Новости - Туризм, туристы
16:23 26.09.2022
 
Директор омской турфирмы получил срок за обман клиентов

Директор омской турфирмы получил полтора года колонии за обман 18 клиентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 26 сен — РИА Новости. Суд приговорил директора омского турагентства к полутора годам колонии за обман 18 клиентов на 1,2 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
"Куйбышевский районный суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших на общую сумму более 500 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как пояснил РИА Новости источник в УМВД РФ по Омской области, речь идет о фирме "Юджин тур" и ее руководителе, 43-летнем Евгении Вилачеве.
По данным прокуратуры, Вилачев получил от 18 клиентов денежные средства на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, однако на счета бронирования их не внес, оплаченные услуги не оказал. Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Вину в совершения преступления обвиняемый не признал, при этом частично возместил клиентам причиненный ущерб.
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