Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты
Харрис и Кисида на встрече в Токио осудили недавний запуск КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер США Камала Харрис и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Токио в понедельник осудили недавний запуск баллистической ракеты КНДР, а также обсудили "провокации" Китая в Тайваньском проливе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома.
"Они обсудили недавние агрессивные и безответственные провокации Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе и подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Лидеры осудили недавний запуск баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и пообещали совместно работать над устранением угроз, исходящих от программы ядерного и баллистического оружия КНДР",- говорится в сообщении.
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Харрис подчеркнула, что альянс США и Японии является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также отметила преимущества трехстороннего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей, учитывая их общие интересы в области безопасности.
Вице-президент США прибыла в Токио 26 сентября. Визит Харрис приурочен к участию американской делегации в официальных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, запланированных на 27 сентября.