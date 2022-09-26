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Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 26.09.2022
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Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты
Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 26.09.2022
Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты
Вице-премьер США Камала Харрис и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Токио в понедельник осудили недавний запуск баллистической ракеты КНДР, а... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:11
2022-09-26T16:11
в мире
сша
япония
токио
кндр (северная корея)
камала харрис
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер США Камала Харрис и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Токио в понедельник осудили недавний запуск баллистической ракеты КНДР, а также обсудили "провокации" Китая в Тайваньском проливе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома."Они обсудили недавние агрессивные и безответственные провокации Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе и подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Лидеры осудили недавний запуск баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и пообещали совместно работать над устранением угроз, исходящих от программы ядерного и баллистического оружия КНДР",- говорится в сообщении.Кроме того, Кисида и Харрис обсудили ситуацию на Украине, при этом вице-президент США отметила "решительные действия премьер-министра Японии по привлечению России к ответственности".Харрис подчеркнула, что альянс США и Японии является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также отметила преимущества трехстороннего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей, учитывая их общие интересы в области безопасности.Вице-президент США прибыла в Токио 26 сентября. Визит Харрис приурочен к участию американской делегации в официальных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, запланированных на 27 сентября.
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в мире, сша, япония, токио, кндр (северная корея), камала харрис, фумио кисида
В мире, США, Япония, Токио, КНДР (Северная Корея), Камала Харрис, Фумио Кисида
16:11 26.09.2022
 
Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты

Харрис и Кисида на встрече в Токио осудили недавний запуск КНДР баллистической ракеты

© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер США Камала Харрис и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Токио в понедельник осудили недавний запуск баллистической ракеты КНДР, а также обсудили "провокации" Китая в Тайваньском проливе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома.
"Они обсудили недавние агрессивные и безответственные провокации Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе и подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Лидеры осудили недавний запуск баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и пообещали совместно работать над устранением угроз, исходящих от программы ядерного и баллистического оружия КНДР",- говорится в сообщении.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 07:11
Президенты Южной Кореи и США обсудили сдерживание КНДР
Кроме того, Кисида и Харрис обсудили ситуацию на Украине, при этом вице-президент США отметила "решительные действия премьер-министра Японии по привлечению России к ответственности".
Харрис подчеркнула, что альянс США и Японии является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также отметила преимущества трехстороннего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей, учитывая их общие интересы в области безопасности.
Вице-президент США прибыла в Токио 26 сентября. Визит Харрис приурочен к участию американской делегации в официальных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, запланированных на 27 сентября.
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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В минобороны Японии рассказали о полете баллистической ракеты КНДР
 
В миреСШАЯпонияТокиоКНДР (Северная Корея)Камала ХаррисФумио Кисида
 
 
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