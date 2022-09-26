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Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты

Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 26.09.2022

Харрис и Кисида осудили недавний пуск КНДР баллистической ракеты

Вице-премьер США Камала Харрис и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Токио в понедельник осудили недавний запуск баллистической ракеты КНДР, а... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:11

2022-09-26T16:11

2022-09-26T16:11

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камала харрис

фумио кисида

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер США Камала Харрис и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Токио в понедельник осудили недавний запуск баллистической ракеты КНДР, а также обсудили "провокации" Китая в Тайваньском проливе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома."Они обсудили недавние агрессивные и безответственные провокации Китайской Народной Республики в Тайваньском проливе и подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Лидеры осудили недавний запуск баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и пообещали совместно работать над устранением угроз, исходящих от программы ядерного и баллистического оружия КНДР",- говорится в сообщении.Кроме того, Кисида и Харрис обсудили ситуацию на Украине, при этом вице-президент США отметила "решительные действия премьер-министра Японии по привлечению России к ответственности".Харрис подчеркнула, что альянс США и Японии является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также отметила преимущества трехстороннего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей, учитывая их общие интересы в области безопасности.Вице-президент США прибыла в Токио 26 сентября. Визит Харрис приурочен к участию американской делегации в официальных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, запланированных на 27 сентября.

https://ria.ru/20220922/clthbdfybt-1818586876.html

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япония

токио

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, япония, токио, кндр (северная корея), камала харрис, фумио кисида