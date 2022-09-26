https://ria.ru/20220926/klishas-1819562149.html

Новых законов об уклонении от призыва не было и нет, заявил Клишас

Новых законов об уклонении от призыва не было и нет, заявил Клишас - РИА Новости, 26.09.2022

Новых законов об уклонении от призыва не было и нет, заявил Клишас

Новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:55

2022-09-26T15:55

2022-09-26T15:59

частичная мобилизация в россии

андрей клишас

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Повестка Думы на текущей неделе будет очень содержательной, как и повестка очередного заседания Совфеда 4 октября, при этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет", - написал он в своём Telegram-канале.По словам Клишаса, парламентарии сосредоточатся на социальной поддержке граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации.Ранее сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что необходимо повысить штраф за уклонение от получения повестки с 3 до 50 тысяч рублей, а также подумать о введении уголовного наказания.

https://ria.ru/20220925/moskalkova-1819324260.html

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частичная мобилизация в россии, андрей клишас, общество