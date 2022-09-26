https://ria.ru/20220926/kishinev-1819562495.html

В Кишиневе протестующие установили палатки перед администрацией президента

В Кишиневе протестующие установили палатки перед администрацией президента - РИА Новости, 26.09.2022

В Кишиневе протестующие установили палатки перед администрацией президента

Митингующие в центре Кишинева установили дополнительные палатки у администрации президента, сообщил РИА Новости один из лидеров протеста Раду Бушилэ. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:55

2022-09-26T15:55

2022-09-26T16:58

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КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Митингующие в центре Кишинева установили дополнительные палатки у администрации президента, сообщил РИА Новости один из лидеров протеста Раду Бушилэ."После вчерашней акции протеста и споров с полицейскими, которые не разрешили нам устанавливать палатки во дворе администрации президента, палаточный городок все-таки получил свое продолжение. Нам удалось установить десять или 12 палаток у ограды "президентуры". Борьба продолжается", — сказал собеседник агентства.Протесты сторонников оппозиционной партии "Шор" продолжаются уже вторую неделю. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентный рост цен на газ, продукты питания, падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. На прошлой неделе в сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен".По данным организаторов протестов, в воскресенье в Кишинев приехали 45 тысяч человек со всех районов Молдавии.Лидер оппозиционной партии Илан Шор заявил в видеотрансляции, что протесты продолжатся, пока их участники не добьются досрочных выборов. Следующий массовый митинг политик анонсировал на 2 октября.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.

https://ria.ru/20220925/kishinev-1819366154.html

https://ria.ru/20220926/moldaviya-1819435814.html

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в мире, илан шор, кишинев, молдавия