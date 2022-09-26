https://ria.ru/20220926/khinshteyn-1819552039.html
Хинштейн анонсировал разработку новой меры проверки для получения оружия
Хинштейн анонсировал разработку новой меры проверки для получения оружия - РИА Новости, 26.09.2022
Хинштейн анонсировал разработку новой меры проверки для получения оружия
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что ждет принятия инициативы о новом механизме проверок кандидатов на получение... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:34
2022-09-26T15:34
2022-09-26T15:48
александр хинштейн
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
telegram (приложение)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что ждет принятия инициативы о новом механизме проверок кандидатов на получение оружия."Рассчитываю, что в ближайшее время будет принята еще одна наша инициатива, которая вводит новый механизм проверок кандидатов на получение оружия. Он будет проводиться силами ФСБ и МВД. При наличии информации о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и станут основанием для отказа в выдаче разрешения", - сказал Хинштейн в своем Telegram-канале.Кандидаты, провалившие проверку, не смогут подать повторную заявку в течение года, но сохранят право обжаловать ее результаты в суде и подтвердить ее законность через прокуратуру, отметил парламентарий."Законопроект был принят в первом чтении еще весной. Дальнейшую работу необходимо выполнить незамедлительно! Наша задача: сделать все, чтобы минимизировать риск попадания оружия в руки сомнительных и неадекватных людей", - отметил он.
https://ria.ru/20220926/moskalkova-1819550092.html
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александр хинштейн, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram (приложение)
Александр Хинштейн, Общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Telegram (приложение)
15:34 26.09.2022 (обновлено: 15:48 26.09.2022)
Хинштейн анонсировал разработку новой меры проверки для получения оружия
Хинштейн: в ближайшее время будет разработана новая мера проверки для получения оружия