https://ria.ru/20220926/khinshteyn-1819552039.html

Хинштейн анонсировал разработку новой меры проверки для получения оружия

Хинштейн анонсировал разработку новой меры проверки для получения оружия - РИА Новости, 26.09.2022

Хинштейн анонсировал разработку новой меры проверки для получения оружия

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что ждет принятия инициативы о новом механизме проверок кандидатов на получение... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:34

2022-09-26T15:34

2022-09-26T15:48

александр хинштейн

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что ждет принятия инициативы о новом механизме проверок кандидатов на получение оружия."Рассчитываю, что в ближайшее время будет принята еще одна наша инициатива, которая вводит новый механизм проверок кандидатов на получение оружия. Он будет проводиться силами ФСБ и МВД. При наличии информации о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и станут основанием для отказа в выдаче разрешения", - сказал Хинштейн в своем Telegram-канале.Кандидаты, провалившие проверку, не смогут подать повторную заявку в течение года, но сохранят право обжаловать ее результаты в суде и подтвердить ее законность через прокуратуру, отметил парламентарий."Законопроект был принят в первом чтении еще весной. Дальнейшую работу необходимо выполнить незамедлительно! Наша задача: сделать все, чтобы минимизировать риск попадания оружия в руки сомнительных и неадекватных людей", - отметил он.

https://ria.ru/20220926/moskalkova-1819550092.html

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александр хинштейн, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram (приложение)