Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/kherson-1819640858.html
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома - РИА Новости, 26.09.2022
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома
Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:59
2022-09-26T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813943165_350:0:2873:1419_1920x0_80_0_0_f45fd4f5273e0892f5127ac82001fb48.jpg
ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб города."Пострадавших нет, но разрушены частные домостроения по улице Комкова", - сказал собеседник агентства.Предварительно, по его словам, удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS.Ранее в понедельник сообщалось, что в результате попадания ракет HIMARS по причалу гражданской паромной переправы в Херсоне погиб один человек, трое получили ранения различной степени тяжести.
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813943165_564:0:2472:1431_1920x0_80_0_0_31baf3e0191d6ada652870e7b3d6c67c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, РСЗО HIMARS
19:59 26.09.2022
 
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома

Частные дома разрушены в Херсоне в результате ракетного удара ВСУ

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб города.
"Пострадавших нет, но разрушены частные домостроения по улице Комкова", - сказал собеседник агентства.
Предварительно, по его словам, удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS.
Ранее в понедельник сообщалось, что в результате попадания ракет HIMARS по причалу гражданской паромной переправы в Херсоне погиб один человек, трое получили ранения различной степени тяжести.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРСЗО HIMARS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала