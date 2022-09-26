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В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома - РИА Новости, 26.09.2022
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома
Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:59
2022-09-26T19:59
2022-09-26T19:59
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб города."Пострадавших нет, но разрушены частные домостроения по улице Комкова", - сказал собеседник агентства.Предварительно, по его словам, удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS.Ранее в понедельник сообщалось, что в результате попадания ракет HIMARS по причалу гражданской паромной переправы в Херсоне погиб один человек, трое получили ранения различной степени тяжести.
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в мире, херсон, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, РСЗО HIMARS
В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома
Частные дома разрушены в Херсоне в результате ракетного удара ВСУ
ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб города.
"Пострадавших нет, но разрушены частные домостроения по улице Комкова", - сказал собеседник агентства.
Предварительно, по его словам, удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS.
Ранее в понедельник сообщалось, что в результате попадания ракет HIMARS по причалу гражданской паромной переправы в Херсоне погиб один человек, трое получили ранения различной степени тяжести.