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В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома

В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома - РИА Новости, 26.09.2022

В Херсоне удар ВСУ разрушил частные дома

Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:59

2022-09-26T19:59

2022-09-26T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

рсзо himars

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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Частные дома в центральном районе Херсона разрушены в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесённого украинскими войсками, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб города."Пострадавших нет, но разрушены частные домостроения по улице Комкова", - сказал собеседник агентства.Предварительно, по его словам, удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS.Ранее в понедельник сообщалось, что в результате попадания ракет HIMARS по причалу гражданской паромной переправы в Херсоне погиб один человек, трое получили ранения различной степени тяжести.

херсон

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2022

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в мире, херсон, рсзо himars