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Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон
Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон - РИА Новости, 26.09.2022
Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон
Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по причалу гражданской переправы в центре Херсона. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:45
2022-09-26T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по причалу гражданской переправы в центре Херсона."Четверо раненых, одна - тяжело. Погиб один человек", - сообщили РИА Новости работающие на месте трагедии медики. По словам корреспондента РИА Новости, ракета упала в районе баржи, которая используется как причал гражданской паромной переправы через Днепр.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в центре города были слышны четыре мощных взрыва.
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в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
18:45 26.09.2022 (обновлено: 18:51 26.09.2022)
 
Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон

Медики: в Херсоне в результате удара ВСУ по переправе погиб один человек, четверо ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по причалу гражданской переправы в центре Херсона.
"Четверо раненых, одна - тяжело. Погиб один человек", - сообщили РИА Новости работающие на месте трагедии медики. По словам корреспондента РИА Новости, ракета упала в районе баржи, которая используется как причал гражданской паромной переправы через Днепр.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в центре города были слышны четыре мощных взрыва.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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