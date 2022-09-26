https://ria.ru/20220926/kherson-1819621953.html

Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон

Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон - РИА Новости, 26.09.2022

Медики сообщили о четверых раненых в результате атаки ВСУ на Херсон

Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по причалу гражданской переправы в центре Херсона. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:45

2022-09-26T18:45

2022-09-26T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по причалу гражданской переправы в центре Херсона."Четверо раненых, одна - тяжело. Погиб один человек", - сообщили РИА Новости работающие на месте трагедии медики. По словам корреспондента РИА Новости, ракета упала в районе баржи, которая используется как причал гражданской паромной переправы через Днепр.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в центре города были слышны четыре мощных взрыва.

херсон

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2022

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в мире, херсон, вооруженные силы украины