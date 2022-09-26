На месте стрельбы в школе в Ижевске работали 26 бригад скорой помощи
Власти сообщили, что на месте стрельбы в ижевской школе работали 26 бригад скорой помощи
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
УФА, 26 сен – РИА Новости. На месте трагедии в ижевской школе работали 26 бригад скорой помощи, заявила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
"В 10.52 (9.52 мск) поступило сообщение от работника школы о выстрелах в школе. На место было направлено 10 бригад скорой помощи, в последующем работало 26 бригад. Пострадавшие были направлены в республиканскую клиническую больницу №1 и детскую республиканскую клиническую больницу по принципу самого высококвалифицированного обеспечения, и эти больницы являются самыми близкорасположенными к месту происшествия", - сказала Пинчук на совещании с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Главный врач РКБ №1 Александр Шаклеин рассказал, что в клинике находятся 18 пациентов, 16 из них дети. "Девять в реанимации и двое взрослых тоже в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал главврач, отметив, что клиника обеспечена всем необходимым.
"Сейчас под наблюдением врачей в больницах 23 пациента: 21 ребенок, 2 взрослых. 12 человек в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - написал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.