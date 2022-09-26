https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819621678.html

Минпросвещения поможет ижевской школе, где произошла стрельба

Минпросвещения поможет ижевской школе, где произошла стрельба - РИА Новости, 26.09.2022

Минпросвещения поможет ижевской школе, где произошла стрельба

Министерство просвещения России окажет всю необходимую помощь ижевской школе и педагогическому составу, пострадавшим при стрельбе, заявил министр просвещения... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:44

2022-09-26T18:44

2022-09-26T18:44

россия

ижевск

сергей кравцов

стрельба в школе в ижевске

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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России окажет всю необходимую помощь ижевской школе и педагогическому составу, пострадавшим при стрельбе, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."...Вся помощь будет оказана школе, педагогическому коллективу", - сказал Кравцов журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819614784.html

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россия, ижевск, сергей кравцов, стрельба в школе в ижевске