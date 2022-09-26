https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819614784.html

Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими

Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими - РИА Новости, 26.09.2022

Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал поступки учителей в школе Ижевска героическими. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:13

2022-09-26T18:13

2022-09-26T18:23

стрельба в школе в ижевске

ижевск

сергей кравцов

россия

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ИЖЕВСК. 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал поступки учителей в школе Ижевска героическими."Педагогическому коллективу хочу сказать, что учителя проявили героизм. Вначале выходили дети, затем шли учителя. Они спасали детей, жертвовали своей жизнью", - сказал журналистам Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819538587.html

ижевск

россия

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стрельба в школе в ижевске, ижевск, сергей кравцов, россия