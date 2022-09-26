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Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими - РИА Новости, 26.09.2022
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Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими
Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими - РИА Новости, 26.09.2022
Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал поступки учителей в школе Ижевска героическими. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:13
2022-09-26T18:23
стрельба в школе в ижевске
ижевск
сергей кравцов
россия
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ИЖЕВСК. 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал поступки учителей в школе Ижевска героическими."Педагогическому коллективу хочу сказать, что учителя проявили героизм. Вначале выходили дети, затем шли учителя. Они спасали детей, жертвовали своей жизнью", - сказал журналистам Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
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стрельба в школе в ижевске, ижевск, сергей кравцов, россия
Стрельба в школе в Ижевске, Ижевск, Сергей Кравцов, Россия
18:13 26.09.2022 (обновлено: 18:23 26.09.2022)
 
Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими

Глава Минпросвещения Кравцов назвал поступки учителей в школе в Ижевске героическими

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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ИЖЕВСК. 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал поступки учителей в школе Ижевска героическими.
"Педагогическому коллективу хочу сказать, что учителя проявили героизм. Вначале выходили дети, затем шли учителя. Они спасали детей, жертвовали своей жизнью", - сказал журналистам Кравцов.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:53
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской
 
Стрельба в школе в ИжевскеИжевскСергей КравцовРоссия
 
 
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