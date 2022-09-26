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Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022
Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе, сообщила пресс-служба аппарата... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:04
2022-09-26T15:04
2022-09-26T15:04
происшествия
мария львова-белова
ижевск
россия
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного."Детский омбудсмен Мария Львова-Белова направляется в Ижевск. Она встретится с пострадавшими детьми и их родителями", - сообщила пресс-служба.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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происшествия, мария львова-белова, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Мария Львова-Белова, Ижевск, Россия, Стрельба в школе в Ижевске
Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Детский омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе