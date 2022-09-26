https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819543061.html

Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе

Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022

Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе, сообщила пресс-служба аппарата... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:04

2022-09-26T15:04

2022-09-26T15:04

происшествия

мария львова-белова

ижевск

россия

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного."Детский омбудсмен Мария Львова-Белова направляется в Ижевск. Она встретится с пострадавшими детьми и их родителями", - сообщила пресс-служба.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819540261.html

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