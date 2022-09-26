https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819527060.html

Львова-Белова сообщила, что находится на связи с властями Удмуртии

Львова-Белова сообщила, что находится на связи с властями Удмуртии - РИА Новости, 26.09.2022

Львова-Белова сообщила, что находится на связи с властями Удмуртии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на постоянной связи с властями региона и уполномоченным в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:24

2022-09-26T14:24

2022-09-26T14:24

происшествия

здоровье - общество

мария львова-белова

ижевск

россия

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на постоянной связи с властями региона и уполномоченным в субъекте из-за стрельбы в школе Ижевска."С первых минут, как появились сообщения о трагедии, я на постоянной связи с органами власти региона, с региональным уполномоченным по правам ребенка. Команда детского омбудсмена работает на месте, выясняем, чем можем помочь пострадавшим", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.Она отметила, что на место Минздрав уже направил врачей, содействие региону также окажет министерство просвещения."Только что общалась с губернатором. Со стороны уполномоченного, из федерального центра, будет оказана вся необходимая помощь в полном объёме", - подчеркнула детский омбудсмен.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.

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происшествия, здоровье - общество, мария львова-белова, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске