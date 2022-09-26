https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819526100.html
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:35
ижевск
происшествия
михаил мишустин
правительство рф
стрельба в школе в ижевске
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать, также глава правительства пообещал, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в Удмуртии объявлен траур."Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу №88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря – огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся", - говорится в тексте соболезнования Мишустина, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.Он попросил передать семьям погибших соболезнования, а пострадавшим - слова поддержки."Обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - пообещал премьер."Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - добавил он.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819518105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, происшествия, михаил мишустин, правительство рф, стрельба в школе в ижевске, россия
Ижевск, Происшествия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Стрельба в школе в Ижевске, Россия
14:21 26.09.2022 (обновлено: 14:35 26.09.2022)
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на школу в Ижевске
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил
соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать, также глава правительства пообещал, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в Удмуртии объявлен траур.
"Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу №88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря – огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся", - говорится в тексте соболезнования Мишустина, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
Он попросил передать семьям погибших соболезнования, а пострадавшим - слова поддержки.
"Обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - пообещал премьер.
"Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - добавил он.