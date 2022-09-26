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Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:35
ижевск
происшествия
михаил мишустин
правительство рф
стрельба в школе в ижевске
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать, также глава правительства пообещал, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в Удмуртии объявлен траур."Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу №88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря – огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся", - говорится в тексте соболезнования Мишустина, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.Он попросил передать семьям погибших соболезнования, а пострадавшим - слова поддержки."Обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - пообещал премьер."Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - добавил он.
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ижевск, происшествия, михаил мишустин, правительство рф, стрельба в школе в ижевске, россия
Ижевск, Происшествия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Стрельба в школе в Ижевске, Россия
14:21 26.09.2022 (обновлено: 14:35 26.09.2022)
 
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на школу в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать, также глава правительства пообещал, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в Удмуртии объявлен траур.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:01
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву
"Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу №88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря – огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся", - говорится в тексте соболезнования Мишустина, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
Он попросил передать семьям погибших соболезнования, а пострадавшим - слова поддержки.
"Обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - пообещал премьер.
"Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - добавил он.
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:22
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
 
ИжевскПроисшествияМихаил МишустинПравительство РФСтрельба в школе в ИжевскеРоссия
 
 
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