https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819526100.html

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:21

2022-09-26T14:21

2022-09-26T14:35

ижевск

происшествия

михаил мишустин

правительство рф

стрельба в школе в ижевске

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819469207_490:429:2982:1831_1920x0_80_0_0_ab39bcbd427a35582148c73bded136d8.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска и заявил, что обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать, также глава правительства пообещал, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в Удмуртии объявлен траур."Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу №88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря – огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся", - говорится в тексте соболезнования Мишустина, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.Он попросил передать семьям погибших соболезнования, а пострадавшим - слова поддержки."Обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - пообещал премьер."Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - добавил он.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819518105.html

https://ria.ru/20220926/strelba-1819480588.html

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ижевск, происшествия, михаил мишустин, правительство рф, стрельба в школе в ижевске, россия