https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819518105.html

Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву

Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву - РИА Новости, 26.09.2022

Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву

Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска при необходимости будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москве, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:01

2022-09-26T14:01

2022-09-26T15:34

происшествия

здоровье - общество

алексей кузнецов

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стрельба в школе в ижевске

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска при необходимости будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москве, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."В случае необходимости пострадавшие будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москву. Направленный в Ижевск самолет МЧС оборудован специальными транспортными модулями",- сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20220926/murashko-1819516896.html

ижевск

россия

москва

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происшествия, здоровье - общество, алексей кузнецов, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стрельба в школе в ижевске, москва