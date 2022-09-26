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Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву - РИА Новости, 26.09.2022
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Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву - РИА Новости, 26.09.2022
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву
Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска при необходимости будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москве, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:01
2022-09-26T15:34
происшествия
здоровье - общество
алексей кузнецов
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стрельба в школе в ижевске
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска при необходимости будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москве, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."В случае необходимости пострадавшие будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москву. Направленный в Ижевск самолет МЧС оборудован специальными транспортными модулями",- сказал Кузнецов журналистам.
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ижевск
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происшествия, здоровье - общество, алексей кузнецов, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стрельба в школе в ижевске, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стрельба в школе в Ижевске, Москва
14:01 26.09.2022 (обновлено: 15:34 26.09.2022)
 
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву

Минздрав: пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска при необходимости будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москве, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
"В случае необходимости пострадавшие будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москву. Направленный в Ижевск самолет МЧС оборудован специальными транспортными модулями",- сказал Кузнецов журналистам.
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:52
Мурашко вылетел в Ижевск, где произошла стрельба в школе
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАлексей КузнецовИжевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Стрельба в школе в ИжевскеМосква
 
 
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