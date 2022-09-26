https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819518105.html
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву - РИА Новости, 26.09.2022
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву
Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска при необходимости будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москве, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:01
2022-09-26T14:01
2022-09-26T15:34
происшествия
здоровье - общество
алексей кузнецов
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стрельба в школе в ижевске
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска при необходимости будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москве, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."В случае необходимости пострадавшие будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москву. Направленный в Ижевск самолет МЧС оборудован специальными транспортными модулями",- сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20220926/murashko-1819516896.html
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происшествия, здоровье - общество, алексей кузнецов, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стрельба в школе в ижевске, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стрельба в школе в Ижевске, Москва
14:01 26.09.2022 (обновлено: 15:34 26.09.2022)
Пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву
Минздрав: пострадавших в Ижевске при необходимости эвакуируют в Москву