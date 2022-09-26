https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819512720.html
Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие
Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие - РИА Новости, 26.09.2022
Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие
Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:39
2022-09-26T13:39
2022-09-26T13:41
происшествия
валерий грибакин
ижевск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819439221_223:439:1577:1200_1920x0_80_0_0_922159d4a89bd7b96621e088d02acb7b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин."Он не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия", - сказал Грибакин.Ранее в Росгвардии заявили, что возле тела напавшего на школу нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряжённые патронами магазины.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/porucheniya-1819509861.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819439221_414:397:1485:1200_1920x0_80_0_0_577e92ee6b86c03cc13d43a5fc5f7f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий грибакин, ижевск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Валерий Грибакин, Ижевск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Стрельба в школе в Ижевске
13:39 26.09.2022 (обновлено: 13:41 26.09.2022)
Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие
Росгвардия: мужчина, устроивший стрельбу в школе, не регистрировал оружие
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Он не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия", - сказал Грибакин.
Ранее в Росгвардии заявили, что возле тела напавшего на школу нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряжённые патронами магазины.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.