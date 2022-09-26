https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819512720.html

Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие

Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие - РИА Новости, 26.09.2022

Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие

Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:39

2022-09-26T13:39

2022-09-26T13:41

происшествия

валерий грибакин

ижевск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин."Он не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия", - сказал Грибакин.Ранее в Росгвардии заявили, что возле тела напавшего на школу нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряжённые патронами магазины.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/porucheniya-1819509861.html

ижевск

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происшествия, валерий грибакин, ижевск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в ижевске