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Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие - РИА Новости, 26.09.2022
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Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие
Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие - РИА Новости, 26.09.2022
Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие
Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:39
2022-09-26T13:41
происшествия
валерий грибакин
ижевск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин."Он не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия", - сказал Грибакин.Ранее в Росгвардии заявили, что возле тела напавшего на школу нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряжённые патронами магазины.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
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происшествия, валерий грибакин, ижевск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Валерий Грибакин, Ижевск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Стрельба в школе в Ижевске
13:39 26.09.2022 (обновлено: 13:41 26.09.2022)
 
Напавший на школу в Ижевске мужчина не регистрировал оружие

Росгвардия: мужчина, устроивший стрельбу в школе, не регистрировал оружие

© Фото : страница МБОУ СОШ №88 во ВКонтактеШкола №88 в Ижевске
Школа №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : страница МБОУ СОШ №88 во ВКонтакте
Школа №88 в Ижевске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, не состоял на учете в Росгвардии как владелец оружия, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Он не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия", - сказал Грибакин.
Ранее в Росгвардии заявили, что возле тела напавшего на школу нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряжённые патронами магазины.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:31
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске
 
ПроисшествияВалерий ГрибакинИжевскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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