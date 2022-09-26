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В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе - РИА Новости, 26.09.2022
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе
Круглосуточный телефон "горячей линии": 8 (3412) 51-45-50 открыт в Главном управлении МЧС по Удмуртии для оказания психологической помощи и информационной... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:31
2022-09-26T12:31
2022-09-26T12:41
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Круглосуточный телефон "горячей линии": 8 (3412) 51-45-50 открыт в Главном управлении МЧС по Удмуртии для оказания психологической помощи и информационной поддержки после стрельбы в школе в Ижевске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Ижевске на базе Главного управления МЧС по Удмуртской Республике открыт телефон "горячей линии", по которому в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку - 8 (3412) 51-45-50", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
12:31 26.09.2022 (обновлено: 12:41 26.09.2022)
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе
Телефон горячей линии открыли для оказания психологической помощи после стрельбы в Ижевске