https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html

В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе

В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе - РИА Новости, 26.09.2022

В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе

Круглосуточный телефон "горячей линии": 8 (3412) 51-45-50 открыт в Главном управлении МЧС по Удмуртии для оказания психологической помощи и информационной... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:31

2022-09-26T12:31

2022-09-26T12:41

происшествия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Круглосуточный телефон "горячей линии": 8 (3412) 51-45-50 открыт в Главном управлении МЧС по Удмуртии для оказания психологической помощи и информационной поддержки после стрельбы в школе в Ижевске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Ижевске на базе Главного управления МЧС по Удмуртской Республике открыт телефон "горячей линии", по которому в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку - 8 (3412) 51-45-50", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)