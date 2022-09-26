Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе - РИА Новости, 26.09.2022
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе
Круглосуточный телефон "горячей линии": 8 (3412) 51-45-50 открыт в Главном управлении МЧС по Удмуртии для оказания психологической помощи и информационной... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:31
2022-09-26T12:41
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819475184_468:492:3235:2048_1920x0_80_0_0_5518b649d91b4360ed7e42b49c11931b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Круглосуточный телефон "горячей линии": 8 (3412) 51-45-50 открыт в Главном управлении МЧС по Удмуртии для оказания психологической помощи и информационной поддержки после стрельбы в школе в Ижевске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Ижевске на базе Главного управления МЧС по Удмуртской Республике открыт телефон "горячей линии", по которому в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку - 8 (3412) 51-45-50", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819475184_864:615:2775:2048_1920x0_80_0_0_0cbd171804755d964352f26875794cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
12:31 26.09.2022 (обновлено: 12:41 26.09.2022)
 
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе

Телефон горячей линии открыли для оказания психологической помощи после стрельбы в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Круглосуточный телефон "горячей линии": 8 (3412) 51-45-50 открыт в Главном управлении МЧС по Удмуртии для оказания психологической помощи и информационной поддержки после стрельбы в школе в Ижевске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В Ижевске на базе Главного управления МЧС по Удмуртской Республике открыт телефон "горячей линии", по которому в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку - 8 (3412) 51-45-50", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:44
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2022 годах
 
ПроисшествияИжевскСтрельба в школе в ИжевскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала