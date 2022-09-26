https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819465098.html

Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами

Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами - РИА Новости, 26.09.2022

Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами

Напавший на школу в Ижевске, предварительно, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:42

2022-09-26T11:42

2022-09-26T11:58

происшествия

александр хинштейн

ижевск

россия

госдума рф

telegram (приложение)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Напавший на школу в Ижевске, предварительно, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Как сообщили в МВД РФ, на данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших. Стрелявший покончил с собой, его мотивы пока неясны."По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", - написал Хинштейн.Школа №88 была создана в 1994 году. В ней обучаются 982 ученика, преподают 80 учителей. Школа открывается в восемь утра.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819454637.html

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происшествия, александр хинштейн, ижевск, россия, госдума рф, telegram (приложение), стрельба в школе в ижевске