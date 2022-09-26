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Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами - РИА Новости, 26.09.2022
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Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами
Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами - РИА Новости, 26.09.2022
Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами
Напавший на школу в Ижевске, предварительно, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:42
2022-09-26T11:58
происшествия
александр хинштейн
ижевск
россия
госдума рф
telegram (приложение)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Напавший на школу в Ижевске, предварительно, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Как сообщили в МВД РФ, на данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших. Стрелявший покончил с собой, его мотивы пока неясны."По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", - написал Хинштейн.Школа №88 была создана в 1994 году. В ней обучаются 982 ученика, преподают 80 учителей. Школа открывается в восемь утра.
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происшествия, александр хинштейн, ижевск, россия, госдума рф, telegram (приложение), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Александр Хинштейн, Ижевск, Россия, Госдума РФ, Telegram (приложение), Стрельба в школе в Ижевске
11:42 26.09.2022 (обновлено: 11:58 26.09.2022)
 
Напавший на школу в Ижевске был вооружен переделанными травматами

Хинштейн: нападавший на школу в Ижевске был вооружен двумя переделанными травматами

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Напавший на школу в Ижевске, предварительно, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Как сообщили в МВД РФ, на данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших. Стрелявший покончил с собой, его мотивы пока неясны.
"По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", - написал Хинштейн.
Школа №88 была создана в 1994 году. В ней обучаются 982 ученика, преподают 80 учителей. Школа открывается в восемь утра.
Автомобили правоохранительных органов у школы №88 в Ижевске
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ПроисшествияАлександр ХинштейнИжевскРоссияГосдума РФTelegram (приложение)Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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