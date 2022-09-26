https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819464090.html

Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой

Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой - РИА Новости, 26.09.2022

Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой

Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:40

2022-09-26T11:40

2022-09-26T12:00

происшествия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего, сообщалось в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии."В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов",- сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819451633.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске