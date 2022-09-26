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Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой - РИА Новости, 26.09.2022
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Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой
Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой - РИА Новости, 26.09.2022
Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой
Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:40
2022-09-26T12:00
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего, сообщалось в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии."В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов",- сказал Кузнецов журналистам.
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происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
11:40 26.09.2022 (обновлено: 12:00 26.09.2022)
 
Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой

Помощник Мурашко Кузнецов: помощь пострадавшим в Ижевске оказывают 14 бригад скорой

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего, сообщалось в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии.
"В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов",- сказал Кузнецов журналистам.
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