https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819464090.html
Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой
Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой - РИА Новости, 26.09.2022
Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой
Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:40
2022-09-26T11:40
2022-09-26T12:00
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819473780_0:160:1844:1197_1920x0_80_0_0_6b8c86cc7139ad5bfbe6ed688d859d75.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего, сообщалось в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии."В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов",- сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819451633.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819473780_229:0:1844:1211_1920x0_80_0_0_52de75aa10d371c2ccc6a7c7352c97fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
11:40 26.09.2022 (обновлено: 12:00 26.09.2022)
Помощь пострадавшим при стрельбе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой
Помощник Мурашко Кузнецов: помощь пострадавшим в Ижевске оказывают 14 бригад скорой
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего, сообщалось в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии.
"В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов",- сказал Кузнецов журналистам.