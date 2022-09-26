https://ria.ru/20220926/italiya-1819522653.html
Лидер Демпартии Италии заявил об уходе в оппозицию к правому большинству
Лидер Демпартии Италии заявил об уходе в оппозицию к правому большинству - РИА Новости, 26.09.2022
Лидер Демпартии Италии заявил об уходе в оппозицию к правому большинству
Секретарь Демократической партии Италии Энрико Летта по итогам выборов в парламент Италии объявил о проведении партийного съезда, на котором не будет выдвигать... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:13
2022-09-26T14:13
2022-09-26T14:13
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рим
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Секретарь Демократической партии Италии Энрико Летта по итогам выборов в парламент Италии объявил о проведении партийного съезда, на котором не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера политической силы, комментируя результаты голосования, он подтвердил, что Демпартия будет выступать из "жесткой и бескомпромиссной оппозиции" к победившей правоцентристской коалиции."Хотя Демократическая партия получила неудовлетворительный результат, она становится второй силой в стране и первой оппозиционной. Мы будем жесткой и бескомпромиссной оппозицией", - заявил Летта на пресс-конференции в штаб-квартире Демократической партии в Риме."Демократическая партия не позволит, чтобы Италии покинула сердце Европы, где она всегда была и останется, и отделилась от европейских и основополагающих ценностей", - сказал лидер Демпартии.По его словам, успех правоцентристской коалиции даст Италии "самое правое правительство" из когда-либо существовавших в стране."Это грустный день для Италии и Европы. Нас ждут тяжелые дни", - сказал Летта.Он также объявил о созыве руководящих органов Демпартии в ближайшие дни для скорейшей организации партийного съезда."На съезде будут сделаны глубокие размышления о том, что такое Демократическая партия и чем она хочет быть. Я останусь руководителем партии в ближайшие недели до съезда, на котором я не буду выставлять свою кандидатуру. Пришло время нового поколения", - сказал Летта.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Это должно позволить правоцентристской коалиции иметь почти трехкратное преимущество над левыми в законодательном органе.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента., Демократическая партия как ее ведущий игрок набрала около 19%.
https://ria.ru/20220926/vybory-1819487068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, европа, парламент италии, внеочередные парламентские выборы в италии, энрико летта, рим
В мире, Италия, Европа, Парламент Италии, Внеочередные парламентские выборы в Италии, Энрико Летта, Рим
Лидер Демпартии Италии заявил об уходе в оппозицию к правому большинству
Лидер Демпартии Италии заявил об уходе в непримиримую оппозицию к правому большинству
РИМ, 26 сен – РИА Новости. Секретарь Демократической партии Италии Энрико Летта по итогам выборов в парламент Италии объявил о проведении партийного съезда, на котором не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера политической силы, комментируя результаты голосования, он подтвердил, что Демпартия будет выступать из "жесткой и бескомпромиссной оппозиции" к победившей правоцентристской коалиции.
"Хотя Демократическая партия получила неудовлетворительный результат, она становится второй силой в стране и первой оппозиционной. Мы будем жесткой и бескомпромиссной оппозицией", - заявил Летта на пресс-конференции в штаб-квартире Демократической партии в Риме
.
"Демократическая партия не позволит, чтобы Италии покинула сердце Европы
, где она всегда была и останется, и отделилась от европейских и основополагающих ценностей", - сказал лидер Демпартии.
По его словам, успех правоцентристской коалиции даст Италии "самое правое правительство" из когда-либо существовавших в стране.
"Это грустный день для Италии и Европы. Нас ждут тяжелые дни", - сказал Летта.
Он также объявил о созыве руководящих органов Демпартии в ближайшие дни для скорейшей организации партийного съезда.
"На съезде будут сделаны глубокие размышления о том, что такое Демократическая партия и чем она хочет быть. Я останусь руководителем партии в ближайшие недели до съезда, на котором я не буду выставлять свою кандидатуру. Пришло время нового поколения", - сказал Летта.
Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Это должно позволить правоцентристской коалиции иметь почти трехкратное преимущество над левыми в законодательном органе.
Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента., Демократическая партия как ее ведущий игрок набрала около 19%.