https://ria.ru/20220926/italiya-1819408246.html

Итальянское "Движение 5 звезд" станет оппозиционной силой в парламенте

Итальянское "Движение 5 звезд" станет оппозиционной силой в парламенте - РИА Новости, 26.09.2022

Итальянское "Движение 5 звезд" станет оппозиционной силой в парламенте

Итальянское "Движение 5 звезд" будет выступать с оппозиционных позиций в будущем парламенте, заявил лидер политической силы Джузеппе Конте. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T04:52

2022-09-26T04:52

2022-09-26T04:52

в мире

джузеппе конте

италия

движение 5 звезд

мвд италии

внеочередные парламентские выборы в италии

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Итальянское "Движение 5 звезд" будет выступать с оппозиционных позиций в будущем парламенте, заявил лидер политической силы Джузеппе Конте.Выступая по итогам состоявшихся в воскресенье внеочередных выборов, Конте отметил высокий результат "Движения" в сравнении с прогнозами на момент начала избирательной кампании."Перспектива, с которой нам предстоит иметь дело, предполагает для "Движения" роль оппозиции в следующей легислатуре. Я хотел бы заверить всех граждан, которые проголосовали за нас, что мы будем оппозиционной силой, которая проявит мужество и решимость, и будет сосредоточена на выполнении программы, которую мы выдвинули во время избирательной кампании", - сказал бывший премьер.По его словам, работа "Движения" будет сконцентрирована на ликвидации экономического разрыва между южными и северными регионами Италии. Отдельно Конте указал, что "Движение" не позволит отменить так называемый гражданский доход - пособие для малоимущих и безработных, который был ключевым пунктом его экономической повестки.Согласно данным МВД Италии, правоцентристская коалиция партий побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая более 43% голосов. При этом лучший результат из отдельных политических сил показывает правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26% поддержки избирателей.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27% голосов. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает почти 20%.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое получило примерно 14,8% поддержки избирателей.Подсчет голосов продолжается.Явка на выборах побила антирекорд, составив 63,95%, что на 9% меньше, чем на предыдущих выборах марта 2018 года.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406808.html

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в мире, джузеппе конте, италия, движение 5 звезд, мвд италии, внеочередные парламентские выборы в италии