https://ria.ru/20220926/italiya-1819407802.html
Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета половины голосов
Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета половины голосов - РИА Новости, 26.09.2022
Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета половины голосов
Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,1 процента голосов в сенат, свидетельствуют данные МВД после... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T04:33
2022-09-26T04:33
2022-09-26T05:04
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РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,1 процента голосов в сенат, свидетельствуют данные МВД после подсчета более половины бюллетеней.Кроме того, после подсчета трети голосов, они получают 42,9 процента на выборах в палату депутатов.Глава партии "Братья Италии" Джорджи Мелони заявила, что первые результаты показали желание граждан видеть правоцентристское правительство. Ее движение получило поддержку 26 процентов избирателей.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27 процентов голосов в сенат и 27,6 процента — в палату депутатов. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает в среднем 20 процентов.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое получает 14,8 процента поддержки избирателей. Лидер партии Джузеппе Конте признал, что его движению придется перейти в оппозицию.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
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мвд италии, выборы в италии, в мире, внеочередные парламентские выборы в италии
МВД Италии, Выборы в Италии, В мире, Внеочередные парламентские выборы в Италии
04:33 26.09.2022 (обновлено: 05:04 26.09.2022)
Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета половины голосов
МВД Италии: правоцентристы на выборах в сенат набирают 43,9%, а в палату депутатов – 42,7%
РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,1 процента голосов в сенат, свидетельствуют данные МВД после подсчета более половины бюллетеней.
Кроме того, после подсчета трети голосов, они получают 42,9 процента на выборах в палату депутатов.
Глава партии "Братья Италии" Джорджи Мелони заявила, что первые результаты показали желание граждан видеть правоцентристское правительство. Ее движение получило поддержку 26 процентов избирателей.
"Мне кажется, из первых прогнозов можно сказать, что от итальянцев получили четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии. <...> то была жестокая, агрессивная избирательная кампания, я считаю, что сложная ситуация, в которой оказалась Италия, требует вклада каждого", — отметила глава партии.
Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27 процентов голосов в сенат и 27,6 процента — в палату депутатов. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает в среднем 20 процентов.
Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое получает 14,8 процента поддержки избирателей. Лидер партии Джузеппе Конте признал, что его движению придется перейти в оппозицию.
Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе
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