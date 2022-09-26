https://ria.ru/20220926/italiya-1819407802.html

Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета половины голосов

Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета половины голосов - РИА Новости, 26.09.2022

Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета половины голосов

Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,1 процента голосов в сенат, свидетельствуют данные МВД после... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T04:33

2022-09-26T04:33

2022-09-26T05:04

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внеочередные парламентские выборы в италии

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РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,1 процента голосов в сенат, свидетельствуют данные МВД после подсчета более половины бюллетеней.Кроме того, после подсчета трети голосов, они получают 42,9 процента на выборах в палату депутатов.Глава партии "Братья Италии" Джорджи Мелони заявила, что первые результаты показали желание граждан видеть правоцентристское правительство. Ее движение получило поддержку 26 процентов избирателей.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27 процентов голосов в сенат и 27,6 процента — в палату депутатов. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает в среднем 20 процентов.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое получает 14,8 процента поддержки избирателей. Лидер партии Джузеппе Конте признал, что его движению придется перейти в оппозицию.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

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мвд италии, выборы в италии, в мире, внеочередные парламентские выборы в италии