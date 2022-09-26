https://ria.ru/20220926/italiya-1819407225.html
Глава МИД Италии не попадает в новый парламент
Глава МИД Италии не попадает в новый парламент - РИА Новости, 26.09.2022
Глава МИД Италии не попадает в новый парламент
Глава МИД Италии, лидер объединения "Гражданское обязательство" Луиджи Ди Майо проигрывает на выборах в нижнюю палату национального парламента, терпя поражение... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T04:06
2022-09-26T04:06
2022-09-26T04:43
в мире
луиджи ди майо
джузеппе конте
неаполь
мид италии
движение 5 звезд
мвд италии
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД Италии, лидер объединения "Гражданское обязательство" Луиджи Ди Майо проигрывает на выборах в нижнюю палату национального парламента, терпя поражение в родном Неаполе.Согласно подсчету более половины бюллетеней из одномандатного округа, где он выставлял свою кандидатуру, Ди Майо получает почти вдвое меньше голосов, чем лидирующий кандидат от "Движения 5 звезд", бывший министр окружающей среды Серджо Коста.Ди Майо покинул ряды этой политической силы в июне этого года, объявив о несогласии с курсом ее лидера, экс-премьера Джузеппе Конте. Проигрыш Ди Майо уже становится темой для шуток в итальянских соцсетях: дело в том, что в рамках предвыборного тура Ди Майо посетил одну из неаполитанских пиццерий, сотрудники которой подняли его на руки и передавали его над головами от человека к человеку на манер концертного развлечения crowd surfing. Под постом с полетом с Ди Майо острословы пишут, что Ди Майо "вылетает из парламента". Его "Гражданское обязательство" предварительно набирает 0,5%-0,6% голосов.Согласно данным МВД Италии, правоцентристская коалиция партий побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Подсчет голосов продолжается. На 02.00 местного времени (03 мск) подсчитаны треть бюллетеней для Сенат и десятая часть для Палаты депутатов.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html
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в мире, луиджи ди майо, джузеппе конте, неаполь, мид италии, движение 5 звезд, мвд италии, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Луиджи Ди Майо, Джузеппе Конте, Неаполь, МИД Италии, Движение 5 звезд, МВД Италии, Внеочередные парламентские выборы в Италии
04:06 26.09.2022 (обновлено: 04:43 26.09.2022)
Глава МИД Италии не попадает в новый парламент
Глава МИД Италии Ди Майо проиграл на выборах и не попадает в новый парламент