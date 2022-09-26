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Лидер "Братьев Италии" заявила, что итальянцы "дали четкое указание" - РИА Новости, 26.09.2022
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Лидер "Братьев Италии" заявила, что итальянцы "дали четкое указание"
Лидер "Братьев Италии" заявила, что итальянцы "дали четкое указание" - РИА Новости, 26.09.2022
Лидер "Братьев Италии" заявила, что итальянцы "дали четкое указание"
Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заявила, что первые результаты парламентских выборов говорят о желании итальянцев видеть правоцентристское... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T03:59
2022-09-26T04:43
в мире
италия
мвд италии
братья италии
выборы в италии
движение 5 звезд
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заявила, что первые результаты парламентских выборов говорят о желании итальянцев видеть правоцентристское правительство, где ведущая роль будет принадлежать ее партии."Мне кажется, из первых прогнозов можно сказать, что от итальянцев получили четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии", - заявила она в коротком выступлении в штабе своей партии.Мелони подчеркнула, что после голосования итальянцы получат правительство, которое "выйдет" из поданных ими голосов."Это была жестокая, агрессивная избирательная кампания, я считаю, что сложная ситуация, в которой оказалась Италия, требует вклада каждого", - сказала лидер партии.Мелони выразила сожаление из-за рекордно низкой явки на выборах, которая не превысила 64% избирателей. При этом она подчеркнула, что о своем решении отправиться на участок ей сообщали избиратели, прежде не участвовавшие в голосовании."Теперь вызов состоит в том, чтобы вновь дать итальянцам веру в госинституты. Необходимо восстановить связь между государством и гражданами. Если вы хотите стать частью истории, вы должны понимать свою ответственность перед десятками миллионов итальянцев, и мы их не предадим. Если мы будем призваны управлять этой страной, мы будем делать это для всех", - сказала Мелони.Согласно данным МВД Италии, правоцентристская коалиция партий побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Партия Мелони при этом показывает лучший результат из отдельных политических сил с поддержкой в 26% избирателей.На выборах в сенат посчитаны более половины бюллетеней: там правоцентристы получают 44,1% голосов. В рамках аналогичной процедуры для палаты депутатов обработаны около трети поданных бюллетеней, там правые набирают 42,9%.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27% голосов в сенат и 27,6% в палату депутатов. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает в среднем 20%.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое может рассчитывать на 14,8% поддержки избирателей.
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, италия, мвд италии, братья италии, выборы в италии, движение 5 звезд, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Италия, МВД Италии, Братья Италии, Выборы в Италии, Движение 5 звезд, Внеочередные парламентские выборы в Италии
03:59 26.09.2022 (обновлено: 04:43 26.09.2022)
 
Лидер "Братьев Италии" заявила, что итальянцы "дали четкое указание"

Лидер "Братьев Италии" Мелони заявила, что итальянцы хотят видеть новое правительство

© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео / Перейти в медиабанкЖитель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии
Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заявила, что первые результаты парламентских выборов говорят о желании итальянцев видеть правоцентристское правительство, где ведущая роль будет принадлежать ее партии.
"Мне кажется, из первых прогнозов можно сказать, что от итальянцев получили четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии", - заявила она в коротком выступлении в штабе своей партии.
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В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии
Мелони подчеркнула, что после голосования итальянцы получат правительство, которое "выйдет" из поданных ими голосов.
"Это была жестокая, агрессивная избирательная кампания, я считаю, что сложная ситуация, в которой оказалась Италия, требует вклада каждого", - сказала лидер партии.
Мелони выразила сожаление из-за рекордно низкой явки на выборах, которая не превысила 64% избирателей. При этом она подчеркнула, что о своем решении отправиться на участок ей сообщали избиратели, прежде не участвовавшие в голосовании.
"Теперь вызов состоит в том, чтобы вновь дать итальянцам веру в госинституты. Необходимо восстановить связь между государством и гражданами. Если вы хотите стать частью истории, вы должны понимать свою ответственность перед десятками миллионов итальянцев, и мы их не предадим. Если мы будем призваны управлять этой страной, мы будем делать это для всех", - сказала Мелони.
Согласно данным МВД Италии, правоцентристская коалиция партий побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Партия Мелони при этом показывает лучший результат из отдельных политических сил с поддержкой в 26% избирателей.
На выборах в сенат посчитаны более половины бюллетеней: там правоцентристы получают 44,1% голосов. В рамках аналогичной процедуры для палаты депутатов обработаны около трети поданных бюллетеней, там правые набирают 42,9%.
Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27% голосов в сенат и 27,6% в палату депутатов. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает в среднем 20%.
Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которое может рассчитывать на 14,8% поддержки избирателей.
Избирательный участок в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 01:11
Процедура выборов в парламент Италии
 
В миреИталияМВД ИталииБратья ИталииВыборы в ИталииДвижение 5 звездВнеочередные парламентские выборы в Италии
 
 
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