03:30 26.09.2022 (обновлено: 04:44 26.09.2022)
В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии
В Европарламенте опасаются, что новый премьер Италии будет брать пример с Трампа и Орбана
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии"), которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как экс-президент США Дональд Трамп и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Джорджа Мелони станет премьер-министром, чьими политическими примерами для подражания являются Виктор Орбан и Дональд Трамп", - сказала Барли в интервью немецкой газете Welt, добавив, что лидирование правоцентристской коалиции "вызывает беспокойство".
Депутат Европарламента Томас Вайц, сопредседатель Европейской партии зеленых, считает, в свою очередь, что ЕС может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле "может стать катастрофой для Европы".
"Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий", - заявил Вайц, слова которого приводит издание.
Согласно первым официальным данным МВД Италии, полученным на основе обработки 10% бюллетеней, на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии уверенно лидирует правоцентристская коалиция, набирающая более 44% голосов избирателей. Самой влиятельной политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" (26%), на втором месте – Демпартия (20%).