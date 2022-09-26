https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html

В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии

В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии - РИА Новости, 26.09.2022

В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T03:30

2022-09-26T03:30

2022-09-26T04:44

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии"), которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как экс-президент США Дональд Трамп и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан.Депутат Европарламента Томас Вайц, сопредседатель Европейской партии зеленых, считает, в свою очередь, что ЕС может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле "может стать катастрофой для Европы".Согласно первым официальным данным МВД Италии, полученным на основе обработки 10% бюллетеней, на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии уверенно лидирует правоцентристская коалиция, набирающая более 44% голосов избирателей. Самой влиятельной политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" (26%), на втором месте – Демпартия (20%).

https://ria.ru/20220926/italiya-1819404270.html

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