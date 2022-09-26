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В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии - РИА Новости, 26.09.2022
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В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии
В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии - РИА Новости, 26.09.2022
В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии
Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T03:30
2022-09-26T04:44
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии"), которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как экс-президент США Дональд Трамп и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан.Депутат Европарламента Томас Вайц, сопредседатель Европейской партии зеленых, считает, в свою очередь, что ЕС может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле "может стать катастрофой для Европы".Согласно первым официальным данным МВД Италии, полученным на основе обработки 10% бюллетеней, на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии уверенно лидирует правоцентристская коалиция, набирающая более 44% голосов избирателей. Самой влиятельной политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" (26%), на втором месте – Демпартия (20%).
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в мире, дональд трамп, виктор орбан, италия, сша, венгрия, евросоюз, европарламент, welt, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Италия, США, Венгрия, Евросоюз, Европарламент, Welt, Внеочередные парламентские выборы в Италии
03:30 26.09.2022 (обновлено: 04:44 26.09.2022)
 
В Европарламенте опасаются возможного поведения нового премьера Италии

В Европарламенте опасаются, что новый премьер Италии будет брать пример с Трампа и Орбана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии"), которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как экс-президент США Дональд Трамп и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Джорджа Мелони станет премьер-министром, чьими политическими примерами для подражания являются Виктор Орбан и Дональд Трамп", - сказала Барли в интервью немецкой газете Welt, добавив, что лидирование правоцентристской коалиции "вызывает беспокойство".
Депутат Европарламента Томас Вайц, сопредседатель Европейской партии зеленых, считает, в свою очередь, что ЕС может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле "может стать катастрофой для Европы".
"Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий", - заявил Вайц, слова которого приводит издание.
Согласно первым официальным данным МВД Италии, полученным на основе обработки 10% бюллетеней, на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии уверенно лидирует правоцентристская коалиция, набирающая более 44% голосов избирателей. Самой влиятельной политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" (26%), на втором месте – Демпартия (20%).
Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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В миреДональд ТрампВиктор ОрбанИталияСШАВенгрияЕвросоюзЕвропарламентWeltВнеочередные парламентские выборы в Италии
 
 
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