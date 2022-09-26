https://ria.ru/20220926/italiya-1819404605.html
Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии, сообщили в МВД
Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии, сообщили в МВД - РИА Новости, 26.09.2022
Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии, сообщили в МВД
Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,06 процента голосов, свидетельствуют первые данные МВД Италии после... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:26
2022-09-26T02:26
2022-09-26T04:19
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РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,06 процента голосов, свидетельствуют первые данные МВД Италии после подсчета десяти процентов бюллетеней.Партия "Братья Италии" Джорджи Мелони набирает 26,27 процента голосов на выборах в сенат, показывая лучший результат из отдельных политических сил. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 9,13 процента и 7,66 процента соответственно. Подсчет голосов в Палату депутатов начнется позднее.Мелони заявила, что первые результаты показали желание граждан видеть правоцентристское правительство.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27,79 процента голосов в верхнюю палату. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает 20,57 процента.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", получившее 14,34 процента поддержки.Пока подсчитаны данные с 7,4 тысячи избирательных участков из 60 тысяч.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.
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в мире, лучана ламорджезе, италия, парламент италии, мвд италии
В мире, Лучана Ламорджезе, Италия, Парламент Италии, МВД Италии
02:26 26.09.2022 (обновлено: 04:19 26.09.2022)
Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии, сообщили в МВД
В Италии правоцентристская коалиция получает 45,30% голосов после подсчета 10% бюллетеней
РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,06 процента голосов, свидетельствуют первые данные МВД Италии после подсчета десяти процентов бюллетеней.
Партия "Братья Италии" Джорджи Мелони набирает 26,27 процента голосов на выборах в сенат, показывая лучший результат из отдельных политических сил. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 9,13 процента и 7,66 процента соответственно. Подсчет голосов в Палату депутатов начнется позднее.
Мелони заявила, что первые результаты показали желание граждан видеть правоцентристское правительство.
"Мне кажется, из первых прогнозов можно сказать, что от итальянцев получили четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии. <...> то была жестокая, агрессивная избирательная кампания, я считаю, что сложная ситуация, в которой оказалась Италия, требует вклада каждого", — отметила глава партии.
Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27,79 процента голосов в верхнюю палату. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает 20,57 процента.
Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд
", получившее 14,34 процента поддержки.
Пока подсчитаны данные с 7,4 тысячи избирательных участков из 60 тысяч.
Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе
.