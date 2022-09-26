https://ria.ru/20220926/italiya-1819404605.html

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии, сообщили в МВД

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии, сообщили в МВД - РИА Новости, 26.09.2022

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии, сообщили в МВД

Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,06 процента голосов, свидетельствуют первые данные МВД Италии после... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:26

2022-09-26T02:26

2022-09-26T04:19

в мире

лучана ламорджезе

италия

парламент италии

мвд италии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819277836_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_ac4182b88af106bfd91e4934782b5b42.jpg

РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая 44,06 процента голосов, свидетельствуют первые данные МВД Италии после подсчета десяти процентов бюллетеней.Партия "Братья Италии" Джорджи Мелони набирает 26,27 процента голосов на выборах в сенат, показывая лучший результат из отдельных политических сил. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 9,13 процента и 7,66 процента соответственно. Подсчет голосов в Палату депутатов начнется позднее.Мелони заявила, что первые результаты показали желание граждан видеть правоцентристское правительство.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27,79 процента голосов в верхнюю палату. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает 20,57 процента.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", получившее 14,34 процента поддержки.Пока подсчитаны данные с 7,4 тысячи избирательных участков из 60 тысяч.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лучана ламорджезе, италия, парламент италии, мвд италии