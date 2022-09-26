https://ria.ru/20220926/italiya-1819403779.html
МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8%
МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8% - РИА Новости, 26.09.2022
МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8%
Явка на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, что примерно на 9% меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T01:59
2022-09-26T01:59
2022-09-26T04:45
в мире
лучана ламорджезе
италия
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, что примерно на 9% меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе."Явка почти окончательная, не хватает сотни муниципалитетов. Должна сказать, что показатель составил 63,81%, это примерно на 9% ниже чем на предыдущих выборах", - заявила министр. Ее выступление в прямом эфире показал новостной телеканал Rainews24. По ее словам, ведется подсчет голосов, который начался с Сената – верхней палаты итальянского парламента.Первые прогнозы, основанные результатах подсчета первых бюллетеней, подтверждают лидерство правоцентристской коалиции на выборах в итальянский парламент. Согласно анализам исследовательского центра Consorzio Opinio Italia, проведенного для государственной телерадиокорпорации Rai, партия "Братья Италии" набирает 24,7% голосов на выборах в Сенат. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 8,7% и 8% соответственно.
https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лучана ламорджезе, италия, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Лучана Ламорджезе, Италия, Внеочередные парламентские выборы в Италии
01:59 26.09.2022 (обновлено: 04:45 26.09.2022)
МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8%
Глава МВД Италии Ламорджезе заявил, что явка на парламентских выборах составила 63,8%
РИМ, 26 сен – РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, что примерно на 9% меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.
"Явка почти окончательная, не хватает сотни муниципалитетов. Должна сказать, что показатель составил 63,81%, это примерно на 9% ниже чем на предыдущих выборах", - заявила министр. Ее выступление в прямом эфире показал новостной телеканал Rainews24. По ее словам, ведется подсчет голосов, который начался с Сената – верхней палаты итальянского парламента.
Первые прогнозы, основанные результатах подсчета первых бюллетеней, подтверждают лидерство правоцентристской коалиции на выборах в итальянский парламент. Согласно анализам исследовательского центра Consorzio Opinio Italia, проведенного для государственной телерадиокорпорации Rai, партия "Братья Италии" набирает 24,7% голосов на выборах в Сенат. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 8,7% и 8% соответственно.