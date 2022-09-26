https://ria.ru/20220926/italiya-1819403779.html

МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8%

МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8% - РИА Новости, 26.09.2022

МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8%

Явка на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, что примерно на 9% меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T01:59

2022-09-26T01:59

2022-09-26T04:45

в мире

лучана ламорджезе

италия

внеочередные парламентские выборы в италии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151571/01/1515710185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_752fd03f3f320f798cce56a45416b2ce.jpg

РИМ, 26 сен – РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, что примерно на 9% меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе."Явка почти окончательная, не хватает сотни муниципалитетов. Должна сказать, что показатель составил 63,81%, это примерно на 9% ниже чем на предыдущих выборах", - заявила министр. Ее выступление в прямом эфире показал новостной телеканал Rainews24. По ее словам, ведется подсчет голосов, который начался с Сената – верхней палаты итальянского парламента.Первые прогнозы, основанные результатах подсчета первых бюллетеней, подтверждают лидерство правоцентристской коалиции на выборах в итальянский парламент. Согласно анализам исследовательского центра Consorzio Opinio Italia, проведенного для государственной телерадиокорпорации Rai, партия "Братья Италии" набирает 24,7% голосов на выборах в Сенат. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 8,7% и 8% соответственно.

https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лучана ламорджезе, италия, внеочередные парламентские выборы в италии