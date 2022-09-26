https://ria.ru/20220926/italiya-1819403225.html

На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция

На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция - РИА Новости, 26.09.2022

На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция

Правоцентристская коалиция сможет завоевать лидерство на выборах в итальянский парламент, свидетельствует прогноз исследовательского центра Consorzio Opinio... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T01:35

2022-09-26T01:35

2022-09-26T04:45

в мире

италия

движение 5 звезд

внеочередные парламентские выборы в италии

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РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция сможет завоевать лидерство на выборах в итальянский парламент, свидетельствует прогноз исследовательского центра Consorzio Opinio Italia, проведенного для телерадиокорпорации Rai на основе подсчета первых бюллетеней.Согласно анализу, партия "Братья Италии" набирает 24,6 процента голосов на выборах в сенат. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 8,5 процента и 8,0 процента соответственно. В целом альянс правоцентристов, согласно этой проекции, получает 42,2 процента голосов.Прогнозы по выборам в Палату депутатов последуют позднее.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 26,4 процента голосов в Сенат, считают аналитики. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает 19,4 процента.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которому прочат 16,5 процента поддержки.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

https://ria.ru/20220925/italiya-1819276405.html

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в мире, италия, движение 5 звезд, внеочередные парламентские выборы в италии