https://ria.ru/20220926/italiya-1819403225.html
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция - РИА Новости, 26.09.2022
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
Правоцентристская коалиция сможет завоевать лидерство на выборах в итальянский парламент, свидетельствует прогноз исследовательского центра Consorzio Opinio... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T01:35
2022-09-26T01:35
2022-09-26T04:45
в мире
италия
движение 5 звезд
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен — РИА Новости. Правоцентристская коалиция сможет завоевать лидерство на выборах в итальянский парламент, свидетельствует прогноз исследовательского центра Consorzio Opinio Italia, проведенного для телерадиокорпорации Rai на основе подсчета первых бюллетеней.Согласно анализу, партия "Братья Италии" набирает 24,6 процента голосов на выборах в сенат. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 8,5 процента и 8,0 процента соответственно. В целом альянс правоцентристов, согласно этой проекции, получает 42,2 процента голосов.Прогнозы по выборам в Палату депутатов последуют позднее.Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 26,4 процента голосов в Сенат, считают аналитики. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает 19,4 процента.Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд", которому прочат 16,5 процента поддержки.Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.
https://ria.ru/20220925/italiya-1819276405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, движение 5 звезд, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Италия, Движение 5 звезд, Внеочередные парламентские выборы в Италии
01:35 26.09.2022 (обновлено: 04:45 26.09.2022)
На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
Consorzio Opinio Italia: правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии
РИМ, 26 сен — РИА Новости.
Правоцентристская коалиция сможет завоевать лидерство на выборах в итальянский парламент, свидетельствует
прогноз исследовательского центра Consorzio Opinio Italia, проведенного для телерадиокорпорации Rai на основе подсчета первых бюллетеней.
Согласно анализу, партия "Братья Италии" набирает 24,6 процента голосов на выборах в сенат. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 8,5 процента и 8,0 процента соответственно. В целом альянс правоцентристов, согласно этой проекции, получает 42,2 процента голосов.
Прогнозы по выборам в Палату депутатов последуют позднее.
Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 26,4 процента голосов в Сенат, считают аналитики. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает 19,4 процента.
Третьей по популярности политической силой становится "Движение 5 звезд
", которому прочат 16,5 процента поддержки.
Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После их закрытия стартовал официальный подсчет голосов. Явка составила 63,8 процента — на 9 процентов меньше чем на голосовании в марте 2018 года, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе.