https://ria.ru/20220926/italiya-1819401277.html
Аналитики спрогнозировали победу правоцентристской коалиции в Италии
Аналитики спрогнозировали победу правоцентристской коалиции в Италии - РИА Новости, 26.09.2022
Аналитики спрогнозировали победу правоцентристской коалиции в Италии
Коалиция правоцентристских сил уверенно лидирует на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии и может получить в обеих палатах до 65%... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T00:48
2022-09-26T00:48
2022-09-26T04:47
в мире
италия
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Коалиция правоцентристских сил уверенно лидирует на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии и может получить в обеих палатах до 65% мест, свидетельствуют первые данные exit poll, проведенных по заказу гостелевидения Rai специализированным институтом Consorzio Opinio Italia.Согласно этим данным, правоцентристский блок, объединяющий партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", из 400 мест в Палате депутатов может получить 227-257 мест и из 200 мест в Сенате 111-131 место. Таким образом, коалиция может рассчитывать на получение до 65% мест в обеих палатах национального парламента, что делает более чем вероятным формирование правоцентристского правительства.Согласно исследованиям Consorzio Opinio Italia, правоцентристские силы должны набрать на выборах от 41% до 45% голосов избирателей. Однако при расчете мест в новом парламенте эксперты учитывали также результаты выборов в одномандатных округах, где они прошли по мажоритарной системе.Избирательные участки на Апеннинах закрылись в 23.00 (в полночь мск). Согласно первым предварительным данным МВД Италии, итоговая явка на выборах составила 64,67%. В настоящее время началась процедура официального подсчета голосов; сначала будут подведены итоги выборов в Сенат, затем – в Палату депутатов.
https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Италия, Внеочередные парламентские выборы в Италии
00:48 26.09.2022 (обновлено: 04:47 26.09.2022)
Аналитики спрогнозировали победу правоцентристской коалиции в Италии
Данные exit poll: в Италии правоцентристская коалиция может получить 65% мест в парламенте
РИМ, 26 сен – РИА Новости. Коалиция правоцентристских сил уверенно лидирует на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии и может получить в обеих палатах до 65% мест, свидетельствуют первые данные exit poll, проведенных по заказу гостелевидения Rai специализированным институтом Consorzio Opinio Italia.
Согласно этим данным, правоцентристский блок, объединяющий партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", из 400 мест в Палате депутатов может получить 227-257 мест и из 200 мест в Сенате 111-131 место. Таким образом, коалиция может рассчитывать на получение до 65% мест в обеих палатах национального парламента, что делает более чем вероятным формирование правоцентристского правительства.
Согласно исследованиям Consorzio Opinio Italia, правоцентристские силы должны набрать на выборах от 41% до 45% голосов избирателей. Однако при расчете мест в новом парламенте эксперты учитывали также результаты выборов в одномандатных округах, где они прошли по мажоритарной системе.
Избирательные участки на Апеннинах закрылись в 23.00 (в полночь мск). Согласно первым предварительным данным МВД Италии
, итоговая явка на выборах составила 64,67%. В настоящее время началась процедура официального подсчета голосов; сначала будут подведены итоги выборов в Сенат, затем – в Палату депутатов.