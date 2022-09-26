https://ria.ru/20220926/himars-1819599711.html

На месте удара ВСУ по школе в Рубежном нашли фрагменты элементов HIMARS

На месте удара ВСУ по школе в Рубежном нашли фрагменты элементов HIMARS - РИА Новости, 26.09.2022

На месте удара ВСУ по школе в Рубежном нашли фрагменты элементов HIMARS

Фрагменты поражающих элементов ракеты американской РСЗО HIMARS были найдены на месте обстрела школы в городе Рубежное, в которой был расположен избирательный... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:30

2022-09-26T17:30

2022-09-26T17:30

в мире

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рубежное

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 26 сен - РИА Новости. Фрагменты поражающих элементов ракеты американской РСЗО HIMARS были найдены на месте обстрела школы в городе Рубежное, в которой был расположен избирательный участок по референдуму, заявил РИА Новости офицер представительства ЛНР в СЦКК.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что город Рубежное подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков из РСЗО HIMARS. По данным ЦИК ЛНР, в школе, подвергшейся обстрелу, был избирательный участок. По словам председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, пострадавших нет, вся документация и бюллетени не пострадали."Это HIMARS. Вот поражающий элемент" - прокомментировал представитель СЦКК РИА Новости собранные на месте школы осколки ракеты.По его словам, удары по участку для голосования на референдуме по вхождению в состав России были нанесены около полуночи 26 сентября, в здании никого не было.Офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск.Со слов местных жителей, они слышали ночью как минимум пять мощных взрывов."Проснулся от взрыва, где-то было на моих часах 11:50, почти 12 часов... Дом задрожал. Когда (раздался - ред.) четвертый взрыв, я выскочил на балкон. Смотрю - ну как "разряд прошел", школа. Клубы такие - не дыма, а пыли", - так описал житель Рубежного корреспонденту РИА Новости события прошедшей ночи.Город Рубежное был освобожден союзными силами в мае 2022 года и подвергся серьезным разрушениям. Несмотря на серьезные городские бои, школа №10 получила незначительные повреждения. Со слов местных жителей, незначительный ремонт уже был выполнен. После завершения референдума местными властями планировалось возобновить учебный процесс."Только мы поставляли разбитые стекла. С 1 октября, вроде, говорили, что дети, внуки должны начинать учиться. А теперь куда? И спортзал, и актовый зал, и столовая - все теперь разбито" - рассказал житель Рубежного РИА Новости.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819417635.html

https://ria.ru/20220926/feyki-1819581345.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819507675.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, рубежное, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях