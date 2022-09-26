https://ria.ru/20220926/gruziya-1819576724.html
В Северной Осетии около 3500 машин стоят в очереди на границе с Грузией
В Северной Осетии около 3500 машин стоят в очереди на границе с Грузией - РИА Новости, 26.09.2022
В Северной Осетии около 3500 машин стоят в очереди на границе с Грузией
Порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:26
2022-09-26T16:26
2022-09-26T16:26
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ПЯТИГОРСК, 26 сен - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс". По данным ведомства, в субботу в республике наблюдалось около 2,3 тысячи легковых автомобилей."На МАП "Верхний Ларс" находится 3500 легковых автомобилей, ожидающих проезда на территорию Грузии. Ещё 800 машин ждут проезда на границах с Кабардино-Балкарией и республикой Ингушетия. Всего на дорогах республики зафиксировано 4891 единица транзитного автотранспорта", - говорится в сообщении.По информации властей, за прошедшую неделю через "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 37,5 тысячи машин и более 115 тысяч человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей неделе.Отмечается, что глава региона Сергей Меняйло поручил организовать электронную очередь для легкового автотранспорта.
https://ria.ru/20220926/gruziya-1819530772.html
https://ria.ru/20220926/aeroporty-1819471214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, республика северная осетия - алания, россия
В мире, Грузия, Республика Северная Осетия - Алания, Россия
В Северной Осетии около 3500 машин стоят в очереди на границе с Грузией
В Северной Осетии около 3500 машин скопилось на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией
ПЯТИГОРСК, 26 сен - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс". По данным ведомства, в субботу в республике наблюдалось около 2,3 тысячи легковых автомобилей.
"На МАП "Верхний Ларс" находится 3500 легковых автомобилей, ожидающих проезда на территорию Грузии. Ещё 800 машин ждут проезда на границах с Кабардино-Балкарией и республикой Ингушетия. Всего на дорогах республики зафиксировано 4891 единица транзитного автотранспорта", - говорится в сообщении.
По информации властей, за прошедшую неделю через "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 37,5 тысячи машин и более 115 тысяч человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей неделе.
Отмечается, что глава региона Сергей Меняйло
поручил организовать электронную очередь для легкового автотранспорта.