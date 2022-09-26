14:34 26.09.2022 (обновлено: 14:47 26.09.2022)
Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы
Грузинская таможня перешла на особый режим работы из-за возросшего транспортного потока
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. Все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока, сообщает в понедельник Служба доходов Минфина Грузии.
"В связи с увеличением транспортного потока в регионе в целом все таможенные посты перешли на особый режим работы. Кроме того, увеличено количество таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии, чтобы беспрепятственно осуществлять процедуры таможенного контроля в 24 часовом режиме. Здесь же хотим пояснить, что таможенные процедуры грузовых автомобилей, направляющихся из Грузии в Российскую Федерацию, частично затруднены из-за перебоев на российской стороне таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс", - говорится в заявлении.
Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.
22 сентября, 12:22ТуризмНа границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка