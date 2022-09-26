https://ria.ru/20220926/gruziya-1819530772.html

Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы

Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы - РИА Новости, 26.09.2022

Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы

Все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока, сообщает в понедельник Служба доходов Минфина Грузии. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:47

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ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. Все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока, сообщает в понедельник Служба доходов Минфина Грузии."В связи с увеличением транспортного потока в регионе в целом все таможенные посты перешли на особый режим работы. Кроме того, увеличено количество таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии, чтобы беспрепятственно осуществлять процедуры таможенного контроля в 24 часовом режиме. Здесь же хотим пояснить, что таможенные процедуры грузовых автомобилей, направляющихся из Грузии в Российскую Федерацию, частично затруднены из-за перебоев на российской стороне таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс", - говорится в заявлении.Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.

https://ria.ru/20220922/gruziya-1818621737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, грузия, в мире, россия, новости - туризм