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Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
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Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы
Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы - РИА Новости, 26.09.2022
Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы
Все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока, сообщает в понедельник Служба доходов Минфина Грузии. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:34
2022-09-26T14:47
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ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. Все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока, сообщает в понедельник Служба доходов Минфина Грузии."В связи с увеличением транспортного потока в регионе в целом все таможенные посты перешли на особый режим работы. Кроме того, увеличено количество таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии, чтобы беспрепятственно осуществлять процедуры таможенного контроля в 24 часовом режиме. Здесь же хотим пояснить, что таможенные процедуры грузовых автомобилей, направляющихся из Грузии в Российскую Федерацию, частично затруднены из-за перебоев на российской стороне таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс", - говорится в заявлении.Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.
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авто, грузия, в мире, россия, новости - туризм
Авто, Грузия, В мире, Россия, Туризм, Новости - Туризм
14:34 26.09.2022 (обновлено: 14:47 26.09.2022)
 
Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы

Грузинская таможня перешла на особый режим работы из-за возросшего транспортного потока

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобильная очередь на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Автомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. Все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока, сообщает в понедельник Служба доходов Минфина Грузии.
"В связи с увеличением транспортного потока в регионе в целом все таможенные посты перешли на особый режим работы. Кроме того, увеличено количество таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии, чтобы беспрепятственно осуществлять процедуры таможенного контроля в 24 часовом режиме. Здесь же хотим пояснить, что таможенные процедуры грузовых автомобилей, направляющихся из Грузии в Российскую Федерацию, частично затруднены из-за перебоев на российской стороне таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс", - говорится в заявлении.
Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:22Туризм
На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка
 
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