https://ria.ru/20220926/graffiti-1819590276.html

Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году

Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году - РИА Новости, 26.09.2022

Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году

Около 70 граффити, в том числе посвященные вратарю Льву Яшину, столичным пожарным и спасателям, согласовали в этом году, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:21

2022-09-26T17:21

2022-09-26T17:21

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Около 70 граффити, в том числе посвященные вратарю Льву Яшину, столичным пожарным и спасателям, согласовали в этом году, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала около 70 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства. В список согласованных граффити вошли, в частности, изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народная, граффити, посвященное работе ГУ МЧС России по Москве на улице Донская, портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы.Он добавил, что решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве. В настоящее время в Москве насчитывается более 800 согласованных граффити.

https://realty.ria.ru/20220725/podstantsii-1804193237.html

https://realty.ria.ru/20211001/graffiti-1752518654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, петр бирюков, городское хозяйство москвы