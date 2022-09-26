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Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году - РИА Новости, 26.09.2022
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Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году
Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году - РИА Новости, 26.09.2022
Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году
Около 70 граффити, в том числе посвященные вратарю Льву Яшину, столичным пожарным и спасателям, согласовали в этом году, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:21
2022-09-26T17:21
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Около 70 граффити, в том числе посвященные вратарю Льву Яшину, столичным пожарным и спасателям, согласовали в этом году, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала около 70 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства. В список согласованных граффити вошли, в частности, изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народная, граффити, посвященное работе ГУ МЧС России по Москве на улице Донская, портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы.Он добавил, что решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве. В настоящее время в Москве насчитывается более 800 согласованных граффити.
https://realty.ria.ru/20220725/podstantsii-1804193237.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
17:21 26.09.2022
 

Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоспись вентиляционной шахты метрополитена на территории парка "Сад будущего" в Москве
Роспись вентиляционной шахты метрополитена на территории парка Сад будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Роспись вентиляционной шахты метрополитена на территории парка "Сад будущего" в Москве
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Около 70 граффити, в том числе посвященные вратарю Льву Яшину, столичным пожарным и спасателям, согласовали в этом году, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала около 70 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства. В список согласованных граффити вошли, в частности, изображение известного советского вратаря Льва Яшина на улице Народная, граффити, посвященное работе ГУ МЧС России по Москве на улице Донская, портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.
"Большой популярностью в Москве уже не первый год пользуется нанесение изображений на трансформаторные подстанции, например, новое граффити с изображением известного русского ученого Дмитрия Менделеева появилось на трансформаторе, расположенном на территории школы №1574 в 4-м Лесном переулке. Часть подстанций украсили граффити в стиле русского народного творчества - гжель, хохлома, дымковская роспись", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы.
Он добавил, что решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве. В настоящее время в Москве насчитывается более 800 согласованных граффити.
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