https://ria.ru/20220926/gosduma-1819602731.html
Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли на 17 октября
Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли на 17 октября - РИА Новости, 26.09.2022
Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли на 17 октября
Слушания о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли с 29 сентября на 17 октября по итогу Совета Думы, сообщил источник в аппарате Госдумы. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:37
2022-09-26T17:37
2022-09-26T17:49
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Слушания о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли с 29 сентября на 17 октября по итогу Совета Думы, сообщил источник в аппарате Госдумы."Слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений перенесли с 29 сентября на 17 октября", - сообщил источник журналистам.Совет Госдумы изначально назначил открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды на 29 сентября. Спикер палаты Вячеслав Володин сообщал, что на парламентские слушания по ЛГБТ-пропаганде будут приглашены представители родительского и экспертного сообщества, религиозных конфессий, также он дал поручение профильным комитетам подготовить проведение больших слушаний.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
17:37 26.09.2022 (обновлено: 17:49 26.09.2022)
Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли на 17 октября
Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли с 29 сентября на 17 октября