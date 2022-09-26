https://ria.ru/20220926/gosduma-1819602731.html

Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли на 17 октября

Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли на 17 октября - РИА Новости, 26.09.2022

Слушания в Госдуме о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли на 17 октября

Слушания о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли с 29 сентября на 17 октября по итогу Совета Думы, сообщил источник в аппарате Госдумы. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:37

2022-09-26T17:37

2022-09-26T17:49

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Слушания о запрете пропаганды ЛГБТ перенесли с 29 сентября на 17 октября по итогу Совета Думы, сообщил источник в аппарате Госдумы."Слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений перенесли с 29 сентября на 17 октября", - сообщил источник журналистам.Совет Госдумы изначально назначил открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды на 29 сентября. Спикер палаты Вячеслав Володин сообщал, что на парламентские слушания по ЛГБТ-пропаганде будут приглашены представители родительского и экспертного сообщества, религиозных конфессий, также он дал поручение профильным комитетам подготовить проведение больших слушаний.

https://ria.ru/20210318/lgbt-1601835019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, политика