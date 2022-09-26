https://ria.ru/20220926/golosovanie-1819581045.html

Голосовавшая в Пермском крае жительница ЛНР поблагодарила Россию

Голосовавшая в Пермском крае жительница ЛНР поблагодарила Россию - РИА Новости, 26.09.2022

Голосовавшая в Пермском крае жительница ЛНР поблагодарила Россию

Пришедшая на референдум в Пермском крае жительница Луганской Народной Республики поблагодарила Россию за помощь и защиту. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:41

2022-09-26T16:41

2022-09-26T16:41

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

пермский край

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Пришедшая на референдум в Пермском крае жительница Луганской Народной Республики поблагодарила Россию за помощь и защиту.Видео, на котором несколько вынужденных переселенцев в Пермском крае говорят о важности референдумов и своем участии в них, опубликовал региональный избирком. Большинство роликов записаны во время голосования в муниципалитетах."Спасибо вам большое, что защищаете нас, помогаете нам во всем. Я очень рада", — поделилась жительница ЛНР, переехавшая в Пермский край. После слов благодарности она расплакалась."Приехали в Россию из Донецкой области в 2014 году. Не жалею, что здесь живу 8 лет. Конечно, у нас большие надежды, что все получится и будем в составе России", — рассказала другая участница голосования, которая пришла на участок с большой семьей.Еще один переселенец из ДНР отметил, что "давно все люди хотели остановить то, что сейчас творится. "Надеемся, что референдум этому поспособствует", — сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819555760.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

пермский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, пермский край, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях