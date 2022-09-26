Голосовавшая в Пермском крае жительница ЛНР поблагодарила Россию
Жительница ЛНР, проголосовавшая в Пермском крае, поблагодарила Россию за защиту
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Женщина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России. Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Пришедшая на референдум в Пермском крае жительница Луганской Народной Республики поблагодарила Россию за помощь и защиту.
Видео, на котором несколько вынужденных переселенцев в Пермском крае говорят о важности референдумов и своем участии в них, опубликовал региональный избирком. Большинство роликов записаны во время голосования в муниципалитетах.
"Спасибо вам большое, что защищаете нас, помогаете нам во всем. Я очень рада", — поделилась жительница ЛНР, переехавшая в Пермский край. После слов благодарности она расплакалась.
"Приехали в Россию из Донецкой области в 2014 году. Не жалею, что здесь живу 8 лет. Конечно, у нас большие надежды, что все получится и будем в составе России", — рассказала другая участница голосования, которая пришла на участок с большой семьей.
Еще один переселенец из ДНР отметил, что "давно все люди хотели остановить то, что сейчас творится. "Надеемся, что референдум этому поспособствует", — сказал он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосуют на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.