13:51 26.09.2022 (обновлено: 14:18 26.09.2022)
Жители Луганска на референдуме голосуют за мир и Россию
Жительница Луганска: люди на референдуме голосуют за мир и Россию, за нормальную жизнь
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выездном голосовании в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
Люди голосуют на выездном голосовании в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Жители Луганска в ходе референдума голосуют за мир и Россию, рассказала РИА Новости жительница столицы Луганской Народной Республики Валентина.
"За мир хочу проголосовать, чтобы детей наших не убивали, чтобы школы были целые, садики, чтобы жили люди нормально, как жили мы раньше, чтобы все вернуть. Все хотят проголосовать: все родственники, все знакомые, все хотят проголосовать за Россию", - сказала луганчанка РИА Новости.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.