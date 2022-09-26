https://ria.ru/20220926/germaniya-1819587096.html

Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос

Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос - РИА Новости, 26.09.2022

Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос

Немцы стали чаще описывать свое состояние словами "гнев", "безысходность" и "бессилие", пишет Spiegel со ссылкой на опрос института Civey. "Очевидными причинами РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:57

2022-09-26T16:57

2022-09-26T16:57

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европа

германия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Немцы стали чаще описывать свое состояние словами "гнев", "безысходность" и "бессилие", пишет Spiegel со ссылкой на опрос института Civey. "Очевидными причинами ухудшения эмоционального состояния немцев стали стремительная инфляции, боевые действия в Европе и опасения по поводу цен на энергоносители", — говорится в публикации. В статье отмечается, что 41 процент респондентов описали свое состояние словом "гнев", 42 процента — "неопределенность", 33 процента сказали, что они чувствуют "бессилие", и 26 процентов — "безысходность". Вместе с тем, лишь 23 процента опрошенных описали свое состояние словом "уверенность", 17 процентов заявили, что испытывают благодарность, семь процентов — радость, и пять процентов ощущают защищенность. Опрос, проводившейся социологическим институтом Civey, проходил с 16 по 23 сентября. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797000663.html

европа

германия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, германия