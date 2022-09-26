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Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос - РИА Новости, 26.09.2022
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Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос
Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос - РИА Новости, 26.09.2022
Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос
Немцы стали чаще описывать свое состояние словами "гнев", "безысходность" и "бессилие", пишет Spiegel со ссылкой на опрос института Civey. "Очевидными причинами РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:57
2022-09-26T16:57
в мире
европа
германия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Немцы стали чаще описывать свое состояние словами "гнев", "безысходность" и "бессилие", пишет Spiegel со ссылкой на опрос института Civey. "Очевидными причинами ухудшения эмоционального состояния немцев стали стремительная инфляции, боевые действия в Европе и опасения по поводу цен на энергоносители", — говорится в публикации. В статье отмечается, что 41 процент респондентов описали свое состояние словом "гнев", 42 процента — "неопределенность", 33 процента сказали, что они чувствуют "бессилие", и 26 процентов — "безысходность". Вместе с тем, лишь 23 процента опрошенных описали свое состояние словом "уверенность", 17 процентов заявили, что испытывают благодарность, семь процентов — радость, и пять процентов ощущают защищенность. Опрос, проводившейся социологическим институтом Civey, проходил с 16 по 23 сентября. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html
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в мире, европа, германия
В мире, Европа, Германия
16:57 26.09.2022
 
Жизнь немцев наполнили "гнев" и "бессилие", показал опрос

Spiegel: немцы стали чаще описывать свое состояние словами "гнев" и "бессилие"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Немцы стали чаще описывать свое состояние словами "гнев", "безысходность" и "бессилие", пишет Spiegel со ссылкой на опрос института Civey.

"Очевидными причинами ухудшения эмоционального состояния немцев стали стремительная инфляции, боевые действия в Европе и опасения по поводу цен на энергоносители", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что 41 процент респондентов описали свое состояние словом "гнев", 42 процента — "неопределенность", 33 процента сказали, что они чувствуют "бессилие", и 26 процентов — "безысходность".

Вместе с тем, лишь 23 процента опрошенных описали свое состояние словом "уверенность", 17 процентов заявили, что испытывают благодарность, семь процентов — радость, и пять процентов ощущают защищенность.

Опрос, проводившейся социологическим институтом Civey, проходил с 16 по 23 сентября.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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